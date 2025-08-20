По данным собеседников издания, найденные обломки указывают на то, что это мог быть дрон, который Россия использует для атак на Украину.

В ночь на среду в селе Осины Луковского повета (Люблинское воеводство, Польша) произошел взрыв неизвестного объекта. По информации издания "Rzeczpospolita", речь идет о беспилотнике иранского производства Shahed, который Россия активно применяет в войне против Украины.

Полиция получила сообщение об инциденте в 2:22 ночи. "Мы нашли место на кукурузном поле, где мог произойти взрыв пока неизвестного предмета. Мы обнаружили обгоревшие предметы разных размеров, разбросанные в радиусе нескольких десятков метров", - сообщил представитель полиции Луковского уезда Марцин Йозвик.

Взрыв был настолько мощным, что выбил окна трех соседних домов, но жертв и пострадавших нет. На месте работают военные, полиция и контрразведка.

Люблинский воевода Кшиштоф Коморский заверил, что угрозы для населения больше нет:

"Проверен уровень радиации, опасности нет. Всем жителям, которые испытали психологический стресс, будет оказана поддержка".

Несмотря на это, официальное командование польских Вооруженных сил заявило, что по данным радаров никаких нарушений воздушного пространства не зафиксировано. Окончательные выводы о происхождении аппарата должны предоставить военные эксперты.

Источники издания утверждают, что обломки принадлежат Shahed-131 или Shahed-136 - дронам-камикадзе, которые Россия получает из Ирана и частично производит на собственных мощностях.

Это уже не первый случай, когда на территорию Польши попадают обломки или ракеты во время российских массированных атак на Украину. Впрочем, на этот раз дрон взорвался на расстоянии более 100 км от границы с Украиной и 48 км до Варшавы.

Что известно о взрыве в Польше

Как сообщал УНИАН, утром стало известно, что на востоке Польши на кукурузном поле упал неизвестный предмет, который вызвал взрыв. После взрыва осталась воронка, также поблизости повылетали окна.

В польской полиции рассказали, что в поле были найдены металлические и пластиковые фрагменты неизвестного объекта.

