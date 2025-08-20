Азербайджанские БПЛА уже плавают в Каспийском море.

Азербайджан получил на вооружение турецкие морские дроны Salvo, способные нести управляемые ракеты и пулеметы. Как пишет Defense Express, впервые их продемонстрировали во время учений ВМС Азербайджана в Каспийском море.

Этот шаг происходит на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в регионе и напряженных отношений Баку с Москвой и Тегераном.

Морские дроны Salvo созданы турецкой судостроительной компанией Dearsan в сотрудничестве с Aselsan, Roketsan и Yaltes. Для Азербайджана они стали первыми боевыми морскими беспилотниками. На продемонстрированных образцах вооружения не было, а в передней части корпуса замечена деталь, похожая на кабину, которая не предусмотрена в базовой конструкции.

Видео дня

Salvo имеет длину 14,79 м, ширину 3,83 м и осадку 0,75 м. Он способен развивать скорость до 50 узлов (92 км/ч) и преодолевать до 300 морских миль (более 555 км). Дрон оснащен двумя дизельными двигателями с водометами, а также дополнительным дизельным генератором для питания оборудования.

В стандартной комплектации Salvo несет один дистанционно управляемый 12,7-мм пулемет со стабилизацией и пусковую установку для четырех ракет L-UMTAS или восьми Cirit - турецкого аналога американских APKWS. Дрон также оборудован небольшим морским радаром и выдвижной мачтой с оптико-прицельной станцией, расширяющей обзор и облегчающей наведение ракет.

Salvo предназначен для разведки, наблюдения, охраны побережья, а также для ударов по наземным и морским целям. Теоретически, благодаря ракетам Cirit, он может применяться и против БПЛА, хотя официальных подтверждений этому нет.

Специалисты отмечают, что Азербайджан начал развитие собственных возможностей в сфере морских беспилотников, и Salvo может стать первым этапом этой программы.

"Если это действительно так, то вскоре можно ожидать, что на вооружении их ВМС появятся и морские дроны камикадзе по типу украинских Magura", - говорится в публикации.

По мнению экспертов, с учетом партнерства с Турцией это выглядит вполне вероятным, ведь турецкие ВМС уже получают собственные дроны-камикадзе ULAQ KAMA, которые могут стать следующим экспортным шагом в сотрудничестве Анкары и Баку.

Отношения между РФ и Азербайджаном - что известно

Напомним, между Москвой и Баку ухудшились отношения, в том числе из-за того, что в декабре 2024 года в Казахстане разбился азербайджанский пассажирский самолет, который летел в чеченский город Грозный.

Воздушное судно получило значительные повреждения, скорее всего, из-за обстрела, который осуществили российские военные. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал ряд резонансных заявлений о сбитом в Чечне лайнере "Азербайджанских авиалиний" AZAL. В частности, он обвинил российские власти в попытках скрыть обстоятельства инцидента.

Вас также могут заинтересовать новости: