Компания Favbet направила 5 миллионов гривен на ликвидацию последствий подрыва Каховской ГЭС, поддержав сбор "Поможем спасателям" официальной фандрейзинговой платформы UNITED24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Благотворительный фонд Favbet Foundation также помог привезти в Херсонскую область гуманитарную помощь.

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"Когда услышали о трагедии, поняли - надо немедленно ехать. Быстро организовали все необходимое и уже на следующий день командой работников фонда вместе с нашими друзьями-партнерами отправились в Херсон", - рассказывает член наблюдательного совета фонда Сергей Ковальчук.

Помощь везли двумя бусами. Внутри разместили более трех тонн питьевой воды и тонну медицинских средств для одного из крупнейших лечебных учреждений Херсонщины - КНП "Херсонская городская клиническая больница им. А. С. Лучанского".

Сейчас команда фонда готовит следующий пакет помощи для преодоления последствий трагедии.

"Херсонцы оказались в страшной ситуации. И задача каждого украинца сегодня - показать, что мы не оставляем их наедине с бедой, а вместе для помощи и поддержки. Favbet Foundation будет продолжать гуманитарную деятельность в регионе, пока ситуация хотя бы немного не стабилизируется", - добавляет Ковальчук.

Команда Favbet Foundation занимается гуманитарной деятельностью и оказывает поддержку украинской армии с первых дней полномасштабного вторжения. Фонд передавал гумпомощь в прифронтовые регионы, способствовал эвакуации жителей с оккупированных территорий, а также открыл Центр адаптации для украинских переселенцев в Хорватии.

За полтора года большой войны при поддержке Favbet Foundation ВСУ получили более 120 автомобилей и 65 современных дронов, а общая сумма помощи армии составила более 65 млн грн.

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021 года, выданная ООО "БК "ФАВБЕТ" на основании Решения КРАИЛ от 05.04.2021 года № 137 с изменениями и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022 года, выданная ООО "БК "ФАВБЕТ" на основании Решения КРАИЛ от 13.12.2022 года № 433.