Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным силам Украины очередной внедорожник Ford Ranger.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Авто уже помогает защитникам Украины выполнять боевые задачи в районе Бахмута Донецкой области.

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Напомним, при содействии Фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и остальные необходимые для фронта вещи.

От начала полномасштабного вторжения Favbet Foundation вместе с партнерами передали для ВСУ уже более 40 авто. Все они помогают защитникам Украины выполнять задачи в зоне боевых действий.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

Сейчас 95% проектов ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшему от войны населению.