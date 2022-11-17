Автомобиль полностью отремонтирован, покрашен и оборудован стационарной установкой для двух пулеметов, ПКМ и Brauning.

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным силам Украины внедорожник Mitsubishi L200, оснащенный стационарной установкой для двух пулеметов, сообщили представители фонда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу фонда.

Автомобиль полностью отремонтирован, покрашен и оборудован стационарной установкой для двух пулеметов, ПКМ и Brauning.

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После испытаний авто незамедлительно заступило на боевое дежурство для охраны украинского неба.

Напомним, при содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и остальные необходимые для фронта вещи.

С начала полномасштабного вторжения Favbet Foundation вместе с партнерами передали для ВСУ уже четыре десятка автомобилей. Все они помогают защитникам Украины выполнять задачи в зоне боевых действий.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

На сегодня 95% проектов ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшему от войны населению.