Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным Силам Украины очередной внедорожник Nissan Navara, сообщили представители фонда.

Автомобиль передан в спеццентр Управления стратегических коммуникаций аппарата Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ВСУ при содействии Favbet Foundation получили более 210 автомобилей. В это число также входят 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, приобретенные для ударных рот "Армии дронов".

Видео дня

Также ВСУ получили при содействии фонда более 90 дронов разного типа, в том числе ударного.

В целом же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 150 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.