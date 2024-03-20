Все 15 дронов уже были переданы подразделениям ДШВ для выполнения боевых задач на линии соприкосновения.

Десантно-штурмовые войска Украины получили партию современных беспилотников от благотворительного фонда Favbet Foundation. В пакет помощи стоимостью более 1,7 млн вошли 10 DJI Mavic 3 и 5 DJI Mavic 3Т с тепловизионной камерой.

Все 15 дронов уже были переданы подразделениям ДШВ для выполнения боевых задач на линии соприкосновения. Подобные дроны активно используются нашими военными для разведки, наведения огня артиллерии, а также "сбросов" на вражеские позиции. Тепловизионная оптика модели Mavic 3T также позволяет выявлять вражескую технику и личный состав в условиях плохой видимости и даже ночью.

"Десантно-штурмовые войска - острие копья любого наступления. Они теснят врага с украинской земли и держат важнейшие рубежи. Мы же продолжаем поддерживать наше войско всем необходимым для этой работы", - говорят в Favbet Foundation.

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Аналогичный пакет помощи - 15 дронов Mavic - также передали бойцам Главного управления разведки.

Кроме прямой передачи дронов, в 2023-2024 годах компания участвовала во всех ключевых проектах United24 по развитию беспилотных возможностей ВСУ и других Сил обороны.

Favbet Foundation в 2023 году задонатил 57 млн грн на закупку 53 новых пикапов для новосозданной "Армии дронов", а также стали крупнейшими корпоративными донорами Операции "Єдність" по закупке 15 000 FPV-дронов.

В этом году компания приняла участие в проекте по приобретению 35 морских дронов Sea Baby для СБУ, каждый из которых стоит 8,5 млн грн. Передала 10 млн грн и получила право назвать собственный дрон "Фаворит".

С осени прошлого года компания также патронирует роту ударных беспилотных авиационных комплексов "Фаворит" в составе ВСУ, закрывая потребности подразделения в беспилотниках, авто и сопутствующем оборудовании.