Ребятам на фронте требовался автомобиль большой вместимости и высокой проходимости.

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал спецподразделению Вооруженных Сил Украины, выполняющему боевые задачи в Донецкой области, внедорожник Nissan Navara, сообщили представители фонда.

"Ребятам был нужен автомобиль большой вместимости и высокой проходимости. Мы работаем в тех местах, где преимущественно случаются не дороги, а направления. Поэтому всегда есть спрос на надежную технику, которая и доставит куда надо, и сохранит жизнь личному составу", – рассказал военнослужащий спецподразделения, получивший авто.

При поддержке Гребенковского поселкового головы Романа Засухи на днях авто, загруженное необходимыми для военных средствами и вещами, передали бойцам.

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Сейчас авто уже находится в зоне ответственности спецподразделения и помогает освобождать украинскую землю от врагов.

"Мы прилагаем максимум усилий, чтобы максимально оперативно удовлетворять запросы подразделений и частей ВСУ в автомобильной технике. Каждое новое авто - это больше спасенных жизней наших защитников и ликвидированных оккупантов", – отметил вице-президент фонда Favbet Foundation Игорь Сирук.

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже 125 авто, 65 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 65 млн грн.

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