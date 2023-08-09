Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 135 млн грн.

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал одному из подразделений Национальной гвардии Украины внедорожник Mitsubishi L200, сообщили представители фонда.

На сегодняшний день подразделение в составе Сил обороны выполняет задачи, направленные на отражение вооруженной агрессии на севере страны.

Напомним, в целом с начала полномасштабного вторжения ВСУ получили при содействии Favbet Foundation более 190 автомобилей, в том числе 53 внедорожника для ударных рот "Армии дронов".

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В целом же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 135 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.