Главная ловушка - не стены: как дешевый дом в деревне может стать 'черной дырой' для денег, - риелтор

В Украине интерес к частным домам и сельскому образу жизни заметно возрос.

В некоторых областях Украины восстанавливается спрос на частные дома, но выбирать такие объекты недвижимости нужно очень тщательно, чтобы они не стали "черной дырой", поглощающей средства. Риелтор Александр Бойко рассказал УНИАН, в частности, что чаще всего скрывают продавцы и как нужно поступать, чтобы не купить проблемный дом.

В каких областях сейчас выгодно покупать дом в селе, а где это рискованно с точки зрения безопасности и инфраструктуры?

Сегодня покупатель смотрит не на карту Украины в целом, а на конкретную логику жизни: можно ли доехать зимой, работает ли связь, есть ли рядом медицина и не превратится ли село в место, где каждый бытовой вопрос становится отдельной задачей.

Видео дня

Именно поэтому спрос смещается в сторону более спокойных и функциональных регионов, где есть транспорт, базовые услуги и меньше зависимости от случайности. В моей практике люди все реже покупают "дешево ради дешевизны" - они готовы платить немного больше за локацию, которая не заставит их жить в режиме постоянной "логистической обороны".

Наиболее разумно смотреть в сторону относительно более безопасных западных и частично центральных областей, где рынок частных домов поддерживает спрос и лучше работает базовая инфраструктура. Именно там покупатель получает не только дом, но и более высокий шанс на стабильный доступ к дороге, коммуникациям, медицине и сервисам, что в селе часто важнее самой низкой цены.

Зато в приграничных, прифронтовых территориях и на территориях с нестабильной логистикой риск при покупке резко возрастает: дешевизна там часто является не выгодой, а компенсацией за опасность и будущие расходы.

Рискованными остаются прежде всего те территории, где фактор безопасности, близость к зоне риска или слабая инфраструктура сразу съедают всю выгоду от низкой цены. Там и сам дом может быть приличным, и земля - оформленной, но покупатель все равно приобретает не комфорт, а набор будущих компромиссов. Я всегда говорю клиентам: в сельской недвижимости главная экономия не в цене входа, а в том, чтобы не пришлось платить дважды - за покупку и за выживание в быту.

По данным аналитиков, наиболее устойчивыми по критерию безопасности остаются Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая и Винницкая области - именно они получили самые высокие индексы безопасности среди регионов и находятся ближе всего к границам ЕС.

Показательно, что цены там соответствующие: средний дом в Ивано-Франковской области стоит от 30 до 136 тысяч долларов (примерно от 1 320 000 до более 6 миллионов гривень) в зависимости от состояния и местоположения, тогда как в Черниговской - от 5 до 50 тысяч долларов (от около 221 тысячи гривень до более 2 миллионов 200 тысяч гривень).

Эта разница - не торг, а плата за предсказуемость: покупатель в безопасном регионе платит больше на входе, но значительно меньше несет непредвиденных расходов на выходе.

На что прежде всего обращать внимание при покупке дешевого дома, чтобы это не стало "черной дырой для денег"? (документы, земля, состояние дома)

Начинать нужно не с фасада, а с документов на дом и землю: есть ли право собственности, совпадают ли данные в реестрах, правильно ли оформлен участок, целевое назначение и границы. Для земли критически важно проверить Государственный реестр вещных прав, кадастровую карту, выписку из кадастра и возможные обременения или судебные споры, потому что именно здесь чаще всего скрываются будущие проблемы. Второй уровень - техническое состояние дома: крыша, фундамент, есть ли влага, трещины, отопление, электрика, вода, септик и какова реальная стоимость приведения объекта в состояние, пригодного для жизни. Дешевый дом становится "черной дырой" именно тогда, когда покупатель считает только цену входа, а не цену восстановления.

Главная ловушка - не стены, а документы. В каждом третьем случае земля под домом не оформлена или оформлена на умершего владельца, а наследники не вступили в наследство. Далее - целевое назначение участка: если это не приусадебная, а паевая земля, здание может вообще не иметь правового статуса. Я всегда говорю: прежде чем смотреть на крышу дома - обратитесь к нотариусу, который сможет открыть Реестр вещных прав и кадастровую карту.

Отдельно стоит сказать о техническом состоянии в контексте реальных цифр: автономные дома с энергонезависимостью в 2026 году стоят на 20% дороже, но спрос на них превышает предложение вдвое. Это означает, что, покупая "дешевый дом" без генератора, без солнечных панелей и без нормального септика, покупатель фактически приобретает объект, требующий дорогостоящей модернизации - и эта стоимость не учтена в цене объявления. Честный расчет выглядит так: цена покупки плюс стоимость доведения до стандарта автономного проживания. И только после этого становится понятно, действительно ли это выгодно.

Какие проблемы чаще всего скрывают продавцы и как их проверить перед покупкой?

Чаще всего скрывают конфликты по поводу земли, самовольные пристройки, несоответствие площади, старые наследственные истории и фактическое состояние дома, который на фото выглядит значительно лучше, чем в реальности. Отдельная тема - отсутствие нормального подключения к электричеству, воде или газу, хотя продавец может подавать это как "технически легко решаемое".

Проверка проста по логике, но не по формальности: сверить реестры, посмотреть документы на землю, заказать техническую проверку, поговорить с соседями и обязательно выехать на объект не один раз, а в разное время суток и при разной погоде. Именно тогда видны и шум, и подтопление, и качество дороги, и то, что в объявлении называют "тихим местом".

Что скрывают продавцы? Подтопления, трещины фундамента под слоем штукатурки, соседские конфликты за пределами участков, отсутствие нормального подъезда зимой. Недавно был случай: покупатель осмотрел дом в августе - все прекрасно. Приехал в ноябре - дорогу размыло, машина не проезжает, а сосед перекрыл единственный проезд шлагбаумом. Поэтому я советую приезжать дважды, в разные сезоны и разговаривать с местными, а не только с продавцом.

Есть еще одна деталь, которую редко учитывают: значительная часть сельских домов выставляется на продажу именно потому, что хозяева уехали за границу и не планируют возвращаться. Это не проблема сама по себе - но это означает, что никто не обслуживал дом годами, и внешняя привлекательность может резко контрастировать с состоянием кровли, котла или канализации. В таких случаях я рекомендую заказывать независимую техническую экспертизу еще до любых переговоров о цене - это самый дешевый способ избежать самых дорогих сюрпризов.

Реально ли жить в деревне круглый год? Как обстоят дела с работой, дорогами, медициной и интернетом?

Жить в деревне круглый год реально, но только тогда, когда эта деревня не отрезана от нормального ритма жизни. Для части людей это уже не "бегство из города", а осознанный выбор: меньше шума, больше пространства, автономность и меньшее ежедневное давление. Но чтобы такой выбор сработал, нужно честно ответить себе на четыре вопроса: где работать, как добираться, где лечиться и как оставаться на связи. Если хотя бы один из этих пунктов слаб, жизнь в деревне быстро перестает быть романтикой и становится логистикой.

Практика показывает, что самые успешные переезды - это те, где решение принималось не под давлением эмоций или цены, а после реального тест-проживания хотя бы несколько недель подряд: зимой, а не летом. Люди, которые провели в будущем доме лишь одно лето и купили его осенью, сталкиваются с реальностью, которую не видно в теплую погоду: промерзший подъезд, перебои со светом, отсутствие соседей, которые могли бы помочь в критический момент. Круглогодичное проживание - это не другой уровень комфорта, это другой уровень ответственности.

Дом в деревне сегодня - это выгодная инвестиция или скорее стиль жизни, который не всегда окупается?

Я бы сказал так: для большинства покупателей это прежде всего стиль жизни, а уже потом инвестиция. И в этом нет ничего плохого, просто нужно называть вещи своими именами. Если человек покупает дом ради тишины, автономности, огорода, пространства и ощущения своего места, то это решение может быть очень качественным. Но если он ждет быстрой финансовой отдачи, то сельская недвижимость далеко не всегда работает как классический инвестиционный инструмент.

Инвестиционный смысл появляется там, где есть ликвидная локация, нормальные документы, адекватный подъезд, понятная инфраструктура и перспектива перепродажи без долгого ожидания. В отдаленных селах, где дом требует капитального ремонта, а земля имеет неясный статус или слабую привлекательность, доходность легко растворяется в расходах. То есть, сельский дом может быть удачной покупкой, но не потому, что он "дешевый", а потому, что он соответствует образу жизни конкретного покупателя. Это более важная логика, чем погоня за окупаемостью

Сельский дом не растет в цене, как квартира в Киеве. Но он дает нечто другое: снижение ежемесячных расходов, автономность, землю. Речь идет не о том, чтобы заработать, а о том, чтобы не тратить. И для многих людей сегодня именно это является главной финансовой стратегией.

При этом есть одна категория сельской недвижимости, где инвестиционная логика действительно срабатывает - объекты вблизи туристических зон или в радиусе 30 км от крупных городов безопасных регионов. Там спрос на загородные дома стабилен и не зависит от сезона. Но это уже другая точка входа по цене и качеству, которая существенно отличается от "дешевой хаты в глубинке" и требует другого подхода к оценке.

Многие люди ищут дом в деревне, это массовое явление сейчас?

Да, интерес к частным домам и сельскому образу жизни стал заметно шире, и это уже не единичные запросы, а стабильное поведение части покупателей. Но я бы не называл это слепым массовым трендом: люди ищут не "село вообще", а конкретную комбинацию безопасности, доступности и автономности. Спрос есть, но он стал избирательным и гораздо более рациональным, чем до 2022 года.

Массовый бум именно на сельские дома я бы не преувеличивал: по данным ЛУН, в марте 2026 года интерес к покупке домов составлял около 50-70% спроса на квартиры, то есть сегмент восстанавливается, но остается меньше квартирного.

В то же время спрос на частные дома в 2025-2026 годах реально восстанавливается, а Киевская область возглавила рост спроса с 2024 года до первого квартала 2025 года. Поэтому для большинства покупателей дом в деревне сегодня - это скорее стиль жизни или точечный проект под аренду, а наилучшие шансы на окупаемость имеют локации возле большого города, где спрос на загородные дома остается самым высоким.

Изменился и сам покупатель: он меньше реагирует на красивую картинку и больше - на практические вещи. Его интересует не только, как выглядит двор, но и работает ли интернет, есть ли дорога после снега, можно ли жить не сезонно, а постоянно, и не придется ли через год начинать все сначала. Именно поэтому сельская недвижимость сегодня - это не волна эмоций, а осторожный, но устойчивый интерес к более автономной жизни.

Что показательно: по данным апреля 2026 года, спрос на покупку домов в Украине продолжает восстанавливаться, и этот процесс идет снизу вверх - не от крупных сделок, а от точечного, вдумчивого интереса конкретных людей, которые уже взвесили все риски. Это не ажиотаж, а нечто более устойчивое. И именно поэтому я ожидаю, что сегмент сельской недвижимости останется активным даже после окончания войны - ведь мотивация покупателей давно вышла за пределы временных обстоятельств.

Член Национального союза архитекторов Украины, архитектор Валентин Погорилый рассказал УНИАН, какие минимальные условия нужны человеку для жизни в частном доме и сколько будет стоить ремонт здания.

Какой минимум условий должен быть в доме для жизни - вода, отопление, канализация - и что критично, а что можно сделать самому? Что самое сложное?

Минимальные условия для жизни - это вода и канализация. Без этого вообще никак, потому что именно благодаря воде можно обеспечить нормальные санитарные условия проживания. Без воды не помоешь руки, не приготовишь еду. Без электроснабжения еще как-то можно прожить в "спартанских" условиях, а без воды - это фактически невозможно. Также к минимально необходимым условиям для проживания относится система отопления.

Если вы покупаете дом, и там есть скважина, канализация и печь, а централизованного электроснабжения нет, то это не проблема. Можно установить солнечные панели и обеспечить себя электроснабжением.

А если рядом нет воды, тогда дом просто непригоден для жизни. Обеспечить себя привозной водой будет очень дорого.

Самостоятельно можно сделать отопление, например, печь, и обеспечить жилье электричеством. А технически сложнее всего сделать водоснабжение и канализацию, потому что это земляные работы. Нужно обустроить септик с системой фильтрации, который позволяет не загрязнять окружающую среду.

Сколько реально стоит ремонт старого дома и может ли он превысить цену самого дома? О каких минимальных суммах идет речь?

Текущий ремонт, в который входит, например, переклейка обоев, перекраска потолка, замена дверных створок, замена крана, то стоимость работ составит примерно от 100 до 200 долларов (около 4 400 - 8 800 гривень) за квадратный метр (расчет осуществляется по площади пола).

Если старый дом имеет площадь 50 квадратных метров, то ориентировочно за 5 000 долларов можно сделать текущий ремонт, чтобы там можно было жить.

Если нужно заделать окно, где-то вырезать место под террасу, заменить крышу, полностью демонтировать дверной блок, то это уже капитальный ремонт. А стоимость капитального ремонта обычно начинается от 200 долларов за квадратный метр.

Конечно, стоимость дома может быть ниже, чем расходы на его ремонт.

справка Олександр Бойко риелтор Риелтор с более чем 16-летним опытом работы на киевском рынке недвижимости. Учился в Межрегиональной академии управления персоналом. Занимал должность председателя комитета информационно-технического обеспечения в Союзе специалистов по недвижимому имуществу г. Киева.

справка Валентин Погорелый Сертифицированный архитектор, член Архитектурной Палаты Национального союза архитекторов Украины, разработчик проектов промышленного и гражданского строительства. Окончил Полтавский Национальный Технический Университет им. Юрия Кондратюка и получил диплом специалиста. В 2008 году основал собственную архитектурную мастерскую ориентированную на разработку промышленных и производственных объектов, а также объектов гражданского назначения. В своей работе сочетает функциональность, минимализм, рациональность и эффективность. Среди реализованных объектов: производственного назначения - зернохранилища, элеваторы, автозаправочные станции, складские комплексы, предприятия по производству бетона, а также гражданского назначения - торговые центры, магазины, кафе, стоматологические клиники, сооружения гражданской защиты.

Вас также могут заинтересовать новости: