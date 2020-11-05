Ранее и. о. министра образования Шкарлет заверил, что Украина относительно готова к дистанционной форме обучения.

Министерство здравоохранения предлагает разрешить работать в обычном режиме детсадам и начальной школе (1 - 4 классы) в «красной зоне» эпидемической опасности.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил на брифинге в Киеве.

«Мы предлагаем рассмотреть возможность и разрешить работать на территории с «красным уровнем» эпидемической опасности детским садикам и школам с 1 по 4 класс, с 5 класса отправлять на дистанционное обучение», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 28 октября и. о. министра образования и науки Сергей Шкарлет заверил, что Украина на сегодня относительно готова к внедрению дистанционной формы образования.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9 850 новых случаев коронавирусной болезни. В общем за все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 430 467; умерли 7 924; выздоровели 184 782 человека.

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Автор: Константин Гончаров