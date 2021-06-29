В эти выходные Львов на несколько дней стал центром главного ежегодного джазового фестиваля в Украине - Leopolis Jazz Fest. В течение пяти дней на трех сценах в разных точках города выступали самые известные музыкальные коллективы не только из Украины, но и из-за рубежа. Однако, кроме качественной музыки, в этом году фестиваль предложил посетителям ивент от своего развлекательного спонсора-онлайн-платформы азартных игр Cosmolot. А еще представители компании в рамках Leopolis Jazz провели Public Talk, рассказав, как азартные игры влияют на развитие искусства, технологий и экономики современных стран.

В прошлом году украинское правительство официально легализовало в стране игровой бизнес. И Cosmolot стал первым украинским онлайн-казино, которое получило государственную игорную лицензию.

«Азартные игры пока что есть несколько стигматизированные в нашей стране, но мы хотим принести в Украину опыт европейских стран, где гемблинг уже более десятилетия демонстрирует свою эффективность, и развиты принципы ответственной игры. Легализация азартных игр в Украине этому способствует, ведь открывает множество возможностей для развития многих сфер бизнеса и технологий», - говорит CEO владелец Сosmolot Сергей Потапов.

По словам Сергея Потапова, после окончания Киево-Могилянской академии» он попал в ИТ-индустрии, много путешествовал, и всюду, где были легализованы азартные игры, видел, насколько это большая и мощная индустрия, выгодна государству.

«Именно тогда, 10 лет назад, я понял, что хочу заниматься этой сферой. Эта мощная индустрия, которая платит налоги, является частью культуры, спорта и многое другое. Мой предыдущий проект был разработан на американский рынок. Это было социальное казино, этакий аналог обычного, но игроки там не имели никаких финансовых мотиваторов. И когда я решил, что хочу этим заниматься здесь, я выкупил права на известную всем торговую марку (ТМ «Космолот») и получил первую в Украине лицензию на ведение азартных игр».

Продакт-директор компании Сosmolot Авинаш Пишента в свое время руководил 40-ка гемблинг-проектами во многих странах - Британии, Франции, Испании, Португалии и др. Поэтому имеет большой опыт в этой сфере. И как никто лучше знает, как сделать игру ответственной, безопасной и выгодной для государства.

По его словам, для многих европейских стран казино и букмекерские компании — часть культуры и экономики, которая облагается большими налогами и регулируется законом.

Украина еще должна пройти этим путем, однако уже сейчас мировой опыт государственного контроля гемблинговой индустрии подтверждает: игорный бизнес усиливает экономику и снижает риски для населения. Но для этого и власть, и сами операторы должны приложить усилия.

«Ответственная игра — это социальная ответственность как со стороны государства, так и со стороны операторов и поставщиков услуг, - говорит Авинаш Пишента. - Принципы ответственной игры направлены на прозрачность и честность отрасли, а также на повышение осведомленности о тех рисках, которые несут азартные игры. Должен быть четкий и глубокий анализ игровых партнеров, уникальных пользователей и их поведения. Нужна идентификация игрока, чтобы не допустить к играм несовершеннолетних и лиц с ограниченным доступом, и следует постоянно совершенствовать технологии противодействия мошенничеству. При условии соблюдения этих требований, для Украины легализация азартных игр может быть чрезвычайно выгодной. Это рабочие места, налоги, социальные проекты, развитие индустрии международного туризма. Кроме того, развивается реклама, маркетинг, финансовые технологии, веб-дизайн».

Как рассказывает Авинаш Пишента, азартные игры влияют даже на развитие технологий виртуальной и дополненной реальности. Игры, основанные на таких технологиях, обеспечивают игрокам полное погружение в виртуальный мир. Также, индустрия подталкивает к развитию сферу рекламы - рекламщики должны находить самые креативные подходы к клиентам, при этом, не становясь навязчивыми. Еще одно направление, которое драйвит индустрия-UX / UI дизайн. И таких сфер еще много.

Но в первую очередь операторы платформ по азартным играм должны уделять внимание безопасности пользователей. В качестве самых успешных примеров воплощения практики ответственной игры Авинаш Пишента привел Великобританию, Данию, Португалию и Швецию. Там регуляторы четко определяют, как операторы должны бороться с лудоманией и какие инструменты использовать, чтобы не допустить несовершеннолетних к играм и сделать игру безопасным видом развлечений.

Украина следующей присоединяется к ряду таких стран с регулируемым рынком азартных игр.

«Мы запустили первый продукт, полностью соответствующий действующему законодательству, который идентифицирует игроков, который не дает доступа к игре несовершеннолетним, - говорит Сергей Потапов. - Когда мы создавали Сosmolot, то сразу ставили себе цель быть лучшими во всем. И для нас важно нести пользу Украине и обществу. А еще для меня важно, чтобы мы шли гораздо дальше, собрали сильную и ответственную команду, и принимать правильные решения. Мы хотим изменить отношение к этой индустрии».

В планах компании – реализация социальных проектов. Речь о создании собственных ИТ-курсов, где высококлассные специалисты будут делиться с новичками собственным опытом по разработкам, маркетингу, клиентскому сервису и тому подобное. Еще один социальный проект в компании обещают анонсировать в ближайшие месяцы.

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Автор: Григорий Бондарь