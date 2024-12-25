Украинцам, которые находятся за границей, не обязательно возвращаться в страну, чтобы оформить пенсию, говорит адвокат Лилия Лукацкая.

"С 2021 года есть так называемая экстерриториальность. Лицо может обратиться или по месту своего проживания, или по месту регистрации в органы Пенсионного фонда, или обратиться в электронном виде через портал Пенсионного фонда", - рассказала она в интервью Украинскому Радио.

Подать заявление можно через "Дію", портал pfu.gov.ua или по почте. Последний вариант адвокат не советует, называя регистрацию на сайте ПФУ самой простой.

Видео дня

"Хочу обратить внимание, что лицо, которое обращается в Пенсионный фонд, четко должно указать, с каким заявлением оно обращается. Если ставится вопрос о назначении пенсии, то указываете, какую пенсию вы хотите, потому что у нас существуют несколько видов пенсии. Основная - это пенсия по возрасту. Есть пенсия по инвалидности, пенсия по потере кормильца. Еще могут быть пенсии за выслугу лет, но они назначаются по отдельным законам", - пояснила она.

Вас также могут заинтересовать новости: