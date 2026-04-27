Украинцев в Германии могут лишить выплат: кого затронут новые правила

В Германии ужесточили правила выплат социальной помощи. Теперь в случае первого отказа от вакансии возможна полная отмена выплат.

Об этом сказано на сайте системы поддержки Bürgergeld. Новое правило вступило в силу 23 апреля 2026 года. Нововведения коснутся как граждан страны, так и беженцев из Украины.

Если вакансия полностью соответствовала навыкам и состоянию здоровья человека, в случае отказа от работы без уважительной причины Jobcenter имеет право отменить 100% выплат помощи для этого лица. При этом отменить выплату могут минимум на один месяц.

В других случаях будет применяться модель постепенного сокращения выплат.

Отметим, что для одиноких взрослых основная социальная помощь в Германии составляет приблизительно 563 евро в месяц.

Украинцы в Европе

В Ирландии готовят специальный финансовый пакет для украинцев, которые согласятся вернуться на родину. Связано это с острым дефицитом жилья в стране. Действие договоров о бесплатном размещении украинцев власти намерены прекратить в течение года.

Ранее также стало известно, что Польша готовит реформу программы "800+". Изменения затронут и украинцев. В настоящее время родители обязаны каждый год подтверждать право на получение пособия, однако после реформы эта процедура будет автоматизирована.

