На этом курорте отсутствуют не только люди, но и животные и растения.

Во время российской оккупации многие украинские курорты продолжают приходить в упадок. В частности в сети показали, как выглядит Белосарайская коса, что в Донецкой области, передает "Телеграф".

Местные паблики обнародовали видео, на котором можно увидеть Национальный парк "Меотида". На кадрах видно побережье Азовского моря в дали и лиманы, где вода является чистой, однако в нескольких сантиметрах от берега она превращается в "желе".

"Будто не вода омывает землю, а густой ил. Впрочем достаточно характерно не только отсутствие людей, но и животных, птиц", - подчеркнули в издании.

Известно, что Белосарайская коса и парк "Меотида" уже более трех лет оккупированы РФ. В течение этого времени ситуация у моря только ухудшается.

"К примеру, в результате показательных учений оккупационной армии в 2015 году колонии пеликанов кудрявых прекратили гнездиться. Так из более 100 000 птиц осталось лишь несколько тысяч. К тому же есть данные, что "Меотида" стала центром браконьерства оккупантов. Они незаконно вылавливают рыбу, разрушают природные среды и т.д.", - рассказали в "Телеграфе".

Отмечается, что национальный природный парк "Меотида" находится на юге Донецкой области и охватывает прибрежную зону Азовского моря. Он был создан в 2000 году, а также включает в себя территории Новоазовского, Мангушского и Никольского районов и акваторию моря. Также здесь можно встретить краснокнижных животных и растений.

Также ранее в сети показали, во что РФ превратила популярный курорт в Украине. Речь идет о поселке Кирилловка, что на Запорожье, который до полномасштабного вторжения был очень известным среди туристов.

На видео, которое опубликовано в соцсетях, можно увидеть, что все побережье Азовского моря покрыто медузами вместе с водорослями. Медузы являются достаточно большими, поэтому контракт с ними в воде может закончиться проблемами со здоровьем.

Кроме того, сообщалось, что россияне уничтожили крупнейший аквапарк на Херсонщине. Произошло это в Железном Порту, который был одним из самых популярных курортов региона. По информации местных пабликов, оккупанты это делают из-за того, что владельцы таких предприятий не хотят работать по законам России.

