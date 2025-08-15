В Telegram-каналах объяснили, почему россияне уничтожают такие объекты.

До российской оккупации Железный Порт был одним из самых популярных курортов Херсонской области. Однако сегодня село приходит в упадок и не имеет туристов. О том, что сейчас происходит в населенном пункте, рассказали в "Телеграфе".

Недавно росСМИ обнародовали кадры из Железного Порта, где произошел масштабный пожар в известном местном аквапарке.

По словам представителей оккупационных властей, объект якобы стал целью атаки БпЛА. Однако источники Telegram-канала "Типичный Кривой Рог" утверждают, что таким образом российские оккупанты уничтожают украинские предприятия, владельцы которых не хотят работать по законам России.

В "Телеграфе" напомнили, что несколько лет назад Железный Порт был одним из самых известных черноморских курортов Украины. После того, как Россия аннексировала Крым, многие туристы начали искать альтернативу, поэтому это село "пережило настоящий туристический бум".

"Здесь открывались современные гостиничные комплексы, кафе и рестораны, обустраивалась набережная, а в 2019 году появился крупнейший в регионе аквапарк сети "Акваленд". Курорт привлекал как семей с детьми, так и молодежь благодаря насыщенной ночной жизни и разнообразным развлечениям - от полетов на воздушных шарах до морских аттракционов", - отметили в издании.

До полномасштабной войны село было переполнено отдыхающими в сезон. Вдоль береговой линии работало много пляжных кафе, магазинов и развлекательных заведений. Также из Железного Порта отправлялись на экскурсии в Асканию-Новую, на остров Джарылгач и в соседние курортные города.

"Железный Порт расположен под Херсоном. С марта 2022 года он оказался под российской оккупацией - с тех пор курортная жизнь фактически остановилась. Теперь в населенный пункт пришли разруха, экономический упадок и отсутствие туристов", - добавили в материале.

Украинские курорты в оккупации РФ - последние новости

Ранее в сети показали украинский курорт в оккупации, который сложно узнать. Речь идет о Кирилловке, что в Запорожье, которая была популярным туристическим направлением в Украине, однако сейчас начала приходить в упадок и разрушаться.

Также в сети ранее уже показывали, как сейчас выглядит оккупированный Железный Порт. В частности на кадрах можно увидеть водоросли на пляже, а также металлические конструкции, которые торчат прямо из песка. Кроме того, на видео заметно, что во время курортного сезона на пляже вообще нет посетителей.

