На кадрах запечатлен опустевший курортный поселок.

После того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, многие курортные города и поселки попали под оккупацию. В частности Кирилловка, что в Запорожье, которая была популярным туристическим направлением в Украине, начала приходить в упадок и разрушаться. Одна из пользовательниц соцсети TikTok показала, как сейчас выглядит курорт.

Опираясь на подпись к видео, можно понять, что оно было снято на рынке в районе Сафари парка. На кадрах можно увидеть пустой курортный поселок.

В комментариях под видео люди высказались о состоянии Кирилловки, в частности они писали:

"Асвабадители чертовы. Ни себе, ни людям. Люди жили, отдыхали, зарабатывали".

"Там, где рашка, там: смерть, слезы, разруха".

"Все, к чему прикасается РФ, превращается в руины и очень похоже на большинство территорий рашки".

"И такое везде, где рашка. Я из Бердянска, больно смотреть, что там сейчас творится".

"Как жаль эти города, как было там хорошо отдыхать, как тяжело видеть все это".

"Очень жаль, что так произошло, наверное будет как и в Донецке".

Жизнь в оккупации - последние новости

Ранее в сети показали, как сейчас выглядит оккупированный Железный Порт, что на Херсонщине. На видео можно увидеть водоросли на пляже, а также металлические конструкции, которые торчат прямо из песка. Кроме того, на кадрах заметно, что во время курортного сезона на пляже вообще нет посетителей.

Также стало известно, во что оккупанты превратили популярный бюджетный курорт Украины. Речь идет об Арабатской стрелке, которая расположена на уникальной природной косе между Азовским морем и Сивашем.

"При Украине там было прекрасно. Людей было немало. Работали кафе и пансионаты, а люди отдыхали. Теперь пусто", - отметил один из комментаторов.

Вас также могут заинтересовать новости: