Экс-чиновник уже подозревается в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вручили бывшему вице-премьер-министру Украины, который ранее получил подозрение в незаконном обогащении по делу о хищениях в "Энергоатоме", ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

По данным следствия, экс-чиновник был среди посетителей так называемой "прачечной" - места, где осуществлялась легализация средств, полученных преступным путем.

"Этот объект находился под контролем руководителя преступной организации, разоблаченной НАБУ и САП накануне. Детективы задокументировали передачу подозреваемому и его доверенному лицу более 1,2 млн долларов США и почти 100 тыс. евро наличными", - отметили там.

Там напомнили, что экс-чиновник уже подозревается НАБУ и САП в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Стоит отметить, что несмотря на то, что имя вице-премьера не называется, обстоятельства указывают на Алексея Чернышева, которого на опубликованных НАБУ записях фигуранты дела о коррупции в "Энергоатоме" называют "Че Гевара".

Ранее директор НАБУ Семен Кривонос раскрыл новые детали операции "Мидас", в результате которой была разоблачена масштабная схема хищения государственных средств в энергетике, и выразил уверенность, что одного из фигурантов дела - бизнесмена Тимура Миндича будут судить в Украине.

