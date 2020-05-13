СБУ фиксирует активизацию спецслужб Российской Федерации и ее агентурных сетей в Украине

По указанию кураторов пророссийские агитаторы распространяли фейковые новости о праздновании Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, вынужденные карантинные ограничения и другие меры.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины фиксируют рост активности спецслужб страны-агрессора и управляемых ими агентурных сетях в Украине.

Как сообщает пресс-центр СБУ, за период действия карантинных мер киберспециалисты ведомства заблокировали более 2,3 тыс. интернет-сообществ с общей аудиторией более 980 тыс. пользователей, разоблачили 323 интернет-агитатора, которые распространяли различные фейки об эпидемии COVID-19.

Установлено, что 16 из выявленных агитаторов действовали по заданию российской стороны.

По данным киберспециалистов СБУ сейчас продолжается рост активности спецслужб страны-агрессора и управляемых ими агентурных сетей. Они пытаются использовать любые информационные поводы для создания хаоса и паники. В частности, по указанию кураторов пророссийские агитаторы распространяли фейковые новости о праздновании Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, вынужденном карантине и других мерах, связанных с соблюдением правил защиты от распространения коронавирусной инфекции.

Служба зафиксировала активизацию российских троле- и ботоферм в призывах к нарушению карантина, информационной поддержке акций протеста.

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«В период празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне их активность была частично перенаправлена с темы коронавируса на внедрение выгодных Кремлю месседжей, связанных с событиями Второй мировой войны. Российские спецслужбы использовали этот информационный повод для манипулирования сознанием украинских граждан в пользу концепции «русского мира», - говорится в сообщении.

В отношении 16 агитаторов, действовавших по заданию российской стороны, СБУ начала уголовные производства за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти (ст. 109 и 110 Уголовного кодекса Украины). Такие агитаторы «работали» в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницкому, Конотопе, Ивано-Франковске и Хмельницком.

В частности, два жителя Ивано-Франковска и Хмельницкого по заданию российских спецслужб распространяли фейки о карантине из-за COVID-19, инспирировали протесты, призвали к изменению границ территории и государственной границы Украины, насильственному свержению конституционного строя. При этом действовали они под прикрытием украинской SMM-структуры. Следственные действия продолжаются, решается вопрос об объявлении им подозрения по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Информацию о выявленных 307 агитаторах СБУ направила в Национальную полицию. 134 человека уже привлечены к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка, в рамках статьи 173-1 КУоАП.

СБУ призывает интернет-пользователей быть бдительными и уделять особое внимание безопасности в интернете, доверять лишь информации из официальных источников.

Как сообщал ранее УНИАН, киберспециалисты СБУ прекратили деятельность пророссийской ботофермы, через которую злоумышленники распространяли фейки о COVID-19 и призывали к свержению конституционного строя.

Оборудование организаторы развернули в одном из бизнес-центров Днепра.