Если военнослужащего признают непригодным с исключением с воинского учета, то его часть обязана издать приказ об увольнении.

После ранения военный продолжает получать денежное обеспечение и дополнительное вознаграждение во время лечения. Об этом основательница ОО "Адвокаты для военнослужащих" Евгения Рябека рассказала в интервью "Новинарне".

"Условия: ранение произошло во время участия в боевых действиях и есть соответствующая справка об этом - Приложение 5 к Положению о военно-врачебной экспертизе в ВСУ. Лечение длится минимум одну неделю и максимум - четыре месяца. Но есть нюансы. В некоторых случаях законодательство предусматривает более длительные сроки лечения. Их продолжают по решению или справке медицинского учреждения или ВВК", - поснила она.

Рябека утверждает, что по закону по истечении предельного срока непрерывного пребывания на лечении (в том числе и в отпуске) военнослужащий подлежит осмотру ВВК для решения вопроса о пригодности его к военной службе.

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По ее словам, во время этого медосмотра решают, нуждается ли он в дополнительном лечении, или же устанавливают состояние его пригодности к службе. Если его признают непригодным с исключением с воинского учета, то его часть обязана издать приказ об увольнении. Адвокат добавила:

"Человек должен быть долечен. Поэтому в тяжелых случаях, когда есть ампутации, лечение продолжают. Руководитель учреждения здравоохранения должен направить раненого на ВВК, чтобы там определили такую потребность. Если человек нуждается в операциях или другом лечении, то этот больничный продолжают".

Мобилизация в Украине - прохождение ВВК

Срок действия заключения Военно-врачебной комиссии (ВВК) составляет всего год. Об этом рассказала адвокат Дарья Тарасенко. По словам юриста, это надо помнить на случай, если представители ТЦК и СП сомневаются в пригодности потенциального призывника. Также желательно иметь резервные копии документов на случай технических сбоев.

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