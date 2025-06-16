Офицер утверждает, что отбивая штурмы россиян, когда позволяет ситуация, украинские защитники проводят и контратаки.

Россия, бросая в атаки своих военных, отправляет их на реальную смерть. Об этом рассказал офицер ВСУ, подполковник Сергей Цехоцкий.

"На Покровском направлении ничего не изменилось, количество попыток противника, чтобы прорвать нашу оборону, держится на достаточно высоком уровне. Но, разбивая лоб о нашу оборону именно на Покровске, захватчик начал больше штурмовать в направлении Новопавловки. Все ходы оккупантов мы видим заранее, отслеживаем все их передвижения и накопления. На этом участке фронта ВСУ со своими задачами справляются", - сказал он в эфире Еспресо.

Военный утверждает, что отражая штурмы россиян, когда позволяет ситуация, украинские защитники проводят и контратаки.

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"Атаки оккупантов я бы назвал тупыми, потому что они абсолютно не жалеют своего личного состава, это мы уже не раз видели. Они своих вояк реально отправляют на смерть. И в этом разница между проведением военной операции с нашей стороны и врага, то есть это безжалостное отношение в армии РФ к своим солдатам и офицерам", - пояснил он.

По его словам, количество уничтоженных захватчиков всегда увеличивается с интенсивностью атак. Преимущественно идут небольшие вражеские группы по 2-4 солдата без техники, которые могут передвигаться на мотоциклах или мопедах.

Цехоцкий также рассказал о слабой подготовке личного состава противника. По его мнению, это свидетельствует о том, что РФ ускоренными темпами забирает российских военных из учебных центров, чтобы поскорее пополнить подразделения для штурмов.

Война в Украине - ситуация на фронте

В зоне ответственности Бригады НГУ "Рубеж" российские оккупанты активизировали свои наступательные действия, попутно применяя химическое оружие.

Отмечалось, что у врага в оперативном тылу есть резервы - до двух полноценных рот (до 250 человек), которых в любой момент могут отправить на штурмы.

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