По данным специалиста, еще в 2019 году Москва называла город территорией ДНР.

Российская Федерация заранее готовилась к уничтожению Мариуполя, чтобы построить на его территории "транспортно-пересадочный" узел. Об этом заявил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Согласно информации, обнародованной Андрющенко, еще за три года до полномасштабного вторжения в Украину в соответствующих официальных документах РФ украинский Мариуполь значился как город, расположенный на территории так называемой ДНР. Документ, о котором рассказал руководитель центра, называется "Архитектурно-градостроительная концентрация транспортно-пересадочного узла в городе Мариуполе". Упомянутый "узел", как решили оккупанты, расположен в Октябрьском и Приморском районе, к югу от исторического центра. С севера соответствующая территория ограничена улицами Котовского, Семенишина, Пушкина, с запада - Приморским сквером, с востока - Вокзальной улицей, с юга - береговой линией Таганрогского залива.

Разработчик документации - проектный институт "Арена", а также - финансовое автономное учреждение "Единый институт пространственного планирования РФ", которое формирует единую градостроительную политику российских территорий.

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"Очередное доказательство того, что Россия планировала оккупацию Мариуполя (не исключительно, в частности) задолго до 24.02.2022 года. На сайте государственного российского Единого института планирования пространства, который занимается проектированием всех строительных работ на уже оккупированных территориях в далеком 2019 году были обнародованы проекты модернизации Мариуполя", - рассказал руководитель центра.

Он обращает внимание на тот факт, что речь идет о проекте, который оккупанты подготовили за несколько лет до широкомасштабного вторжения.

"Еще раз. 2019 год. Россияне не просто планировали, но и открыто умудрились обнародовать строительно-проектную документацию по перестройке Мариуполя. Кажется, это первое публичное доказательство подготовки к полному уничтожению Мариуполя до полномасштабного вторжения", - подчеркнул Андрющенко.

Оккупация Мариуполя - что происходит сейчас

Напомним, город Мариуполь Донецкой области был оккупирован РФ весной 2022 года.

Недавно руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал, что захватчики ведут тайное строительство какого-то объекта. В частности, по его словам, перестройка связана с ускоренной милитаризацией и изменения значения самого Мариуполя с "перекрестка" на "базу". Речь идет об огромном объекте, который строят не местные жители, а россияне вахтовым методом.

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