Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра в городе и по территории Днепропетровской области.

В Днепре на понедельник, 16 июня, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

"16 июня днем в г. Днепр ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с", - прогнозируют синоптики.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для Днепропетровской области, где также ожидаются сильные порывы ветра.

Видео дня

Из-за непогоды введен уровень опасности І.

Погода в Днепре

16 июня на Днепропетровщине ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют грозу. Ветер будет северо-западный 7-12, днем его порывы будут достигать 15-20 м/с. Воздух по области прогреется до +22°...+27°, а в Днепре столбики термометров покажут +21°...+23°.

Погода в Украине

По данным Погода УНИАН, в понедельник, 16 июня, в Украине начнется постепенное улучшение погодных условий. Дожди преимущественно прекратятся, оставаясь лишь на юго-востоке страны. Температурный фон возрастет: в большинстве регионов столбики термометров покажут от +23 до +27 градусов, тогда как в восточных и северо-восточных областях будет немного прохладнее - около +21...+23°.

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