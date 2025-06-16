В Днепре на понедельник, 16 июня, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.
"16 июня днем в г. Днепр ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с", - прогнозируют синоптики.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для Днепропетровской области, где также ожидаются сильные порывы ветра.
Из-за непогоды введен уровень опасности І.
Погода в Днепре
16 июня на Днепропетровщине ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют грозу. Ветер будет северо-западный 7-12, днем его порывы будут достигать 15-20 м/с. Воздух по области прогреется до +22°...+27°, а в Днепре столбики термометров покажут +21°...+23°.
Погода в Украине
По данным Погода УНИАН, в понедельник, 16 июня, в Украине начнется постепенное улучшение погодных условий. Дожди преимущественно прекратятся, оставаясь лишь на юго-востоке страны. Температурный фон возрастет: в большинстве регионов столбики термометров покажут от +23 до +27 градусов, тогда как в восточных и северо-восточных областях будет немного прохладнее - около +21...+23°.