Коллеги и близкие вспоминают Фелипенко как талантливого актера, доброго человека и настоящего героя.

15 июня украинское киносообщество потрясла трагическая весть - на фронте погиб актер Юрий Фелипенко. Новость о его смерти вызвала волну скорби: коллеги, друзья и близкие публикуют проникновенные воспоминания, теплые слова и выражают боль от утраты.

Актеры, ведущие, музыканты и представители творческого сообщества вспоминают Фелипенко как одаренного артиста, доброго и открытого человека, а также как настоящего героя, отдавшего жизнь за свою страну.

Искренние соболезнования выразила ведущая Маша Ефросинина. Она подчеркнула, что смерть Юрия Фелипенко - трагедия, в которой чувствуется несправедливость.

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"Это ужас и боль. Именно с Юрия у меня возникло ощущение зарождения новой эры современных молодых украинских актеров. Кроме безусловного таланта, он оказался еще и героем, защитником нашей страны", - отметила она.

Актриса Анна Кошмал также выразила сожаление по поводу гибели актера:

"Как больно. Такого светлого и талантливого человека забрали. Это огромная потеря. Боль и слезы".

Актриса Анна Саливанчук поделилась видео с архивными фото Юрия.

"Как такое возможно, я не хочу в это верить. Погиб невероятно талантливый актер, очень добрый и воспитанный человек, прекрасный друг Юрий Фелипенко. Еще 5 дней назад мы записывали голосовые друг другу и ты говорил, что будет все хорошо, а хорошо уже не будет никогда. Люблю тебя сильно, ценю и не верю. Ты наш герой. Светлая память", - написала она.

Коллега Фелипенко Лиза Зайцева отметила, что он был талантливым актером и добрым человеком: "Вечная слава герою".

Вспомнили Юрия Фелипенко Надя Дорофеева, Антонина Хижняк Тарас Цимбалюк и другие знаменитости.

Напомним, о том, что Юрий Фелипенко погиб на фронте, сообщила его супруга, ведущая Катерина Мотрич.

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