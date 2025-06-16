Уборка кухни занимает целый день, ведь нужно отмыть каждый милиметр, но эту задачу можно облегчить.

Для поддержания чистоты на кухне приходится прикладывать немало усилий, ведь в каждой семье готовят ежедневно, а значит и убирать нужно часто. При этом многие хозяйки предпочитают еще на этапе ремонта использовать плитку для декора стены возле плиты. Решение отличное, но на ней скапливается жир и грязь, которые как-то нужно удалять. Разберемся, чем отмыть плитку на кухне.

Чем отмыть плитку на кухне, чтобы блестела

Прежде всего, следует выбрать, чем мыть плитку на кухне. Все зависит от степени загрязнения. Есть простые, дешевые и безопасные средства как для домочадцев, так и для окружающей среды.

Если налет незначительный, то поможет обычная пищевая сода, которую смешивают с водой, чтобы получилась пастообразная смесь. Ее наносят на загрязненную поверхность и оставляют на 15-60 минут в зависимости от того, какой слой грязи. По истечению этого времени кашица легко удаляется губкой вместе с жиром.

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В случае, когда налет значительный, можно использовать уксус или лимонный сок. Уксус разбавляют теплой водой в равных пропорциях и обрабатывают участки, которые требуют чистки, а лимонный сок используют в чистом виде. Оставьте на 15 минут, а затем сотрите все влажной губкой или салфеткой. Кстати, если использовать их постоянно, то жир к поверхности будет меньше прилипать.

Кроме того, с этой задачей справится и мыльный раствор с добавлением нескольких капель нашатырного спирта. Такое средство будет эффективно в моменты, когда возникает вопрос, а чем отмыть плитку на кухне от жира после жарки. В этом случае 1 столовую ложку нашатырного спирта добавляют в 200 грамм мыльной воды. Смесью щедро сдабривают загрязненные участки и оставляют на 30 минут, после чего жир легко удаляется влажной губкой. После такой обработки поверхность будет меньше пачкаться.

Кстати, нашатырный спирт имеет специфический едкий запах, поэтому используют его только в хорошо проветриваемых помещениях.

Как отмыть плитку на кухне при помощи химии

Домашние средства для удаления жира могут быть недостаточно эффективны, а также они требуют много времени и усилий. В связи с этим некоторые хозяйки отдают предпочтение магазинной химии, которая быстро и качественно очищает поверхности.

Секрет бытовой химии заключается в таких веществах, как:

неионогенные поверхностно-активные вещества (ПАВ) - это группа химических соединений, которые помогают растворять и отмывать жир с поверхности;

нитрил-триуксусная кислота - удаляет сложные пятна и смягчает воду, чтобы помочь ПАВ более эффективно работать;

соли - удерживают ПАВ в растворе и повышают их эффективность.

Стоит отметить, что эти средства достаточно агрессивны, поэтому перед применением внимательно изучите этикетку, чтобы определить, чем очистить керамическую плитку на кухне.

В любом случае профилактика лучше, чем многочасовая уборка. Рекомендуется после очищения нанести на поверхность средства на основе воска или полимеров. Они создают защитный слой, отталкивающий жир. Кстати, с этой задачей справится полироль.

Ранее УНИАН писал, как отмыть плиту от жира.

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