Среди ввезенных из-за границы подержанных машин самым популярным электромобилем столицы стала Tesla Model Y.

В прошлом месяце автопарк нашей страны пополнили 6168 автомобилей на электротяге (BEV). Об этом сообщает аналитический портал УкрАвтопром.

Больше всего электромобилей зарегистрировали в:

Львовской области - 799 авто (91% подержанные). Киеве - 779 авто (59% бывшие в употреблении). Киевской области - 556 авто (67% бывшие в употреблении). Днепропетровской области - 518 авто (76% бывшие в употреблении). Одесской области - 345 авто (77% бывшие в употреблении).

Если говорить о новых автомобилях, то наиболее популярной электрической моделью в Киеве, а также Киевской и Днепропетровской областях стал Volkswagen ID. UNYX. Если говорить о Львовской и Одесской областях, то здесь чаще всего выбирали Honda eNS1.

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Среди ввезенных из-за рубежа подержанных машин самой популярной моделью в Киеве, а также Киевской, Днепропетровской и Львовской областях стала Tesla Model Y. В Одесской области наибольшим спросом пользовался Nissan Leaf.

Электрические автомобили - советы специалистов

Недавно эксперты назвали десять отличных подержанных электрических авто, которые могут похвастаться бюджетными ценниками.

В список попали японские, корейские, американские и европейские авто. В частности, Ford Focus Electric, Nissan Leaf S, Kia Soul EV и Hyundai Ioniq Electric Base.

Также ранее была названа десятка очень надежных электрических авто с пробегом.

Специалисты советуют обратить особое внимание на модель Hyundai Kona Electric, ведь она имеет не только хорошую надежность, но и прекрасные технические характеристики.

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