В прошлом месяце автопарк нашей страны пополнили 6168 автомобилей на электротяге (BEV). Об этом сообщает аналитический портал УкрАвтопром.
Больше всего электромобилей зарегистрировали в:
- Львовской области - 799 авто (91% подержанные).
- Киеве - 779 авто (59% бывшие в употреблении).
- Киевской области - 556 авто (67% бывшие в употреблении).
- Днепропетровской области - 518 авто (76% бывшие в употреблении).
- Одесской области - 345 авто (77% бывшие в употреблении).
Если говорить о новых автомобилях, то наиболее популярной электрической моделью в Киеве, а также Киевской и Днепропетровской областях стал Volkswagen ID. UNYX. Если говорить о Львовской и Одесской областях, то здесь чаще всего выбирали Honda eNS1.
Среди ввезенных из-за рубежа подержанных машин самой популярной моделью в Киеве, а также Киевской, Днепропетровской и Львовской областях стала Tesla Model Y. В Одесской области наибольшим спросом пользовался Nissan Leaf.
Электрические автомобили - советы специалистов
Недавно эксперты назвали десять отличных подержанных электрических авто, которые могут похвастаться бюджетными ценниками.
В список попали японские, корейские, американские и европейские авто. В частности, Ford Focus Electric, Nissan Leaf S, Kia Soul EV и Hyundai Ioniq Electric Base.
Также ранее была названа десятка очень надежных электрических авто с пробегом.
Специалисты советуют обратить особое внимание на модель Hyundai Kona Electric, ведь она имеет не только хорошую надежность, но и прекрасные технические характеристики.