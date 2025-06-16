OpenAI представила масштабное обновление своего интернет-поисковика ChatGPT Search на базе GPT-4o.

OpenAI выпустила масштабное обновление своего интернет-поисковика на базе GPT-4o. Напомним, ChatGPT Search существует уже около года и позволяет пользователям искать в Интернете более эффективно, чем Google.

Теперь система дает более исчерпывающие ответы, лучше понимает контекст и запросы, особенно в длинных переписках. Повторения должны встречаться реже, а при работе со сложными запросами ChatGPT проводит несколько параллельных поисков, прежде чем сформулировать ответ.

Ключевым нововведением стало добавление функции поиска с помощью загруженных изображений – чат-бот может помочь распознать объект или человека на картинке и указать, на каких сайтах она встречается.

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Также улучшена функция "Проекты", доступная подписчикам Plus и Pro. Чат-бот теперь запоминает историю переписки внутри одной папки и понимает, что файлы проекта связаны. Можно продолжить работу спустя несколько дней – без необходимости заново объяснять задачи и требования.

При этом в OpenAI отмечают, что после обновления в ChatGPT Search появилось несколько новых проблем. Например, ИИ запускает "цепочку рассуждений" даже в простых запросах – это скоро должны исправить.

Напомним, в конце мая в ChatGPT появился самый мощный на сегодня ИИ-ассистент для программирования. Он генерирует код, исправляет ошибки и может выполнять несколько задач одновременно.

Меж тем создатели ChatGPT готовятся к запуску своей соцсети. Одна из важных причин, по которой OpenAI необходима соцсеть – актуальные и живые данные пользователей, которые уже есть у Twitter и Meta и используются ими для тренировки своих моделей.

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