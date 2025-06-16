Дата 16 июня связана с несколькими запретами и обычаями.

Дата 16 июня 2025 года важна для православных верующих. В мире сегодня отмечается несколько экологических и социальных инициатив, а в церкви 16 июня - праздник начала одного из самых больших постов в году. Мы назвали известных именинников дня и рассказали о важнейших народных обычаях.

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Какой сегодня праздник в Украине

Среди выдающихся людей, которые родились в эту дату, известно несколько украинцев - архитектор Георгий Шлейфер, историк и журналист Зиновий Книш, режиссер и политик Василий Вовкун, конькобежец Олег Костромитин.

Официальный или профессиональный праздник сегодня в Украине отсутствует, но историки вспоминают важное для культуры событие - создание украинского Национального союза писателей 16 июня 1934 года.

Какой сегодня праздник в мире

ООН на эту дату назначает День защиты африканских детей, целью которого является поиск решений, которые улучшат жизнь несовершеннолетних в Африке. Ещё одна важная всемирная инициатива 16 июня - Международный день морских черепах, которые вымирают из-за браконьерства и загрязнения морей.

В других странах мира есть собственные праздники сегодня, важные для местных жителей. Например, в Великобритании - День графства Сассекс, в Южно-Африканской Республике - День молодежи, в Аргентине - День инженеров, в Ирландии - Праздник Блумсдэй.

Некоторые известные и влиятельные мировые деятели родились именно 16 июня. Среди них писатель Джованни Бокаччи, химик Георг Виттиг, писатель и сценарист Эрик Сигал, футболист Юрген Клопп, музыкант Тупак Шакур.

Какой сегодня праздник церковный

В старом календаре было принято в эту дату чествовать мучеников Лукиллиана, Клавдия и Павла. Однако после того, как церковь перешла на современный стиль, не все знают, какой сегодня церковный праздник. Это дата восхваления епископа Тихона Амафунтского. Ему молятся о семейном счастье и исцелении зубных болезней.

В 2025 году в эту дату начинается Петров пост, который продлится до 28 июля включительно.

Что сегодня за праздник в народе

Украинцы издавна называли эту дату Тихон Тихий, поскольку замечали, что птицы умолкали и переставали петь до самого Петра и Павла (29 июля). День посвящали уборке, стирке, мелкому ремонту.

Поскольку праздник сегодня - это первый день поста, верующим нужно отказаться от непостной пищи и любых действий, развращающих душу - чрезмерного веселья, празднований, употребления спиртного.

Что нельзя делать сегодня

Чтобы предположить, какой будет погода в следующие недели, можно обратиться к давним приметам наших праотцов:

если дует северный ветер, то скоро похолодает, южный - будет жарко, но сыро, западный - к засухе и жаре;

среди дня закрылись цветы - скоро пойдет дождь;

рыба выпрыгивает из воды - к грозе;

если реки разлились, то потеплеет.

Зная, какой праздник 16 июня празднуют христиане, можно догадаться и о запретах. Нельзя нарушать пост (есть мясо, яйца и молочную продукцию), ссориться с родными, работать в огороде, играть свадьбу и печь мучное (тесто не получится).

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