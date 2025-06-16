Названы 12 автомобилей с пробегом, которые прослужат дольше новых моделей

В рейтинг вошли как довольно старые модели, так и современные автомобили.

Многие водители хотят, чтобы их автомобили могли прослужить долгие годы без поломок. К счастью, существуют очень надежные модели с отличной репутацией.

В Guessing Headlights назвали 12 очень надежных автомобилей с пробегом. По словам экспертов, все эти модели способны прослужить годы без серьезных поломок.

12 очень надежных автомобилей с пробегом:

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Toyota 4Runner (первое поколение)

Honda Accord (четвертое поколение)

Toyota Land Cruiser (80 и 100)

Nissan Frontier (от 2005 года выпуска)

Lexus LS 400

Ford F-150 (двенадцатое поколение)

Hyundai Elantra (пятое поколение)

Honda CR-V (третье поколение)

Lexus CT 200h

Toyota Prius (четвертое поколение)

Toyota Camry (четвертое поколение)

Toyota RAV4 (пятое поколение)

В этот рейтинг вошли как довольно старые модели, включая Toyota 4Runner первого поколения, который выпускался с 1984 по 1989 год, так и современные автомобили. Большую часть этого рейтинга составили авто от японских производителей.

Также эксперты рекомендуют обратить внимание на пикап Ford F-150 двенадцатого поколения и Hyundai Elantra пятого поколения. По их словам, эти модели редко нуждаются в ремонте.

10 самых надежных автомобилей Toyota с пробегом

Ранее эксперты назвали 10 самых надежных автомобилей Toyota с пробегом. По их словам, эти модели способны прослужить долгие годы без серьезных поломок.

В частности, в рейтинг вошли Toyota Corolla и Camry. Также эксперты похвалили надежность популярного кроссовера RAV4.

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