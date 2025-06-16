В Украине вышли на показатели производства 36 тысяч дронов Deep Strike в год.

Украина благодаря производству дальнобойных средств поражения вышла на тот уровень, что теперь можно говорить о том, что дроны Deep Strike не закончатся никогда. Об этом эксперт издания Defence Express Иван Киричевский сказал в эфире на Radio NV.

По его мнению, не стоит сосредотачивать внимание на том, что именно этой ночью было поражено в российском городе Орел, потому что российская территория большая, и там есть что уничтожать.

"Не впервые и не в последний раз... Мы дошли до того состояния, которое можно выразить перефразируя один российский пропагандистский лозунг: Deep Strike Украины не закончатся никогда... Как-то рашисты два года назад нас пугали, что у них "Калибры" не закончатся никогда, но как-то у них не очень с этим пошло, а вот Deep Strike от Украины не закончится никогда. Более того, что возможно, мы сами не верили, что мы как страна выйдем на плановый показатель производства в ориентировочно 36 тысяч Deep Strike в год, а судя по всему, это получилось", - подчеркнул Киричевский.

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В то же время, эксперт отмечает, что возникает вопрос, а где эти 36 тысяч дальних ударов, если на территории России фиксируются прилеты явно меньшего определенного количества средств. Он отметил:

"Я отвечу, что, к сожалению, не стоит говорить о том, что российская противовоздушная обороны дисфункцинальна и ничего не может сбивать. Как раз дрон-камикадзе такое простое, массовое дешевое средство поражения именно потому, что его не должно быть жалко потерять, в отличие от такой крылатой ракеты, как российская Х-101 или британская Storm Shadow. Но, с другой стороны, интенсивность, регулярность и география ударов нашими deep strike как раз и напоминает о том, что мы, наконец, вышли на то состояние, что можно еще раз повторить перефразировку, что deep strike от Украины не закончится никогда".

Удары по территории РФ

Как сообщал УНИАН, авиационный эксперт и член общественного совета при Госавиаслужбе Богдан Долинце отмечает, что удары украинских дронов по территории России имеют ряд негативных эффектов для экономики страны-агрессора - как прямых, так и косвенных.

Силы обороны Украины продолжают поражать объекты на российский территории Недавно были поражены мощности ведущего предприятия по производству компонентов взрывчатых веществ АО "ННК" в Самарской области. Также было осуществлено огневое поражение комбината "Невинномысск" в Ставропольском крае РФ - одного из ключевых производителей базовых компонентов для взрывчатых веществ, боеприпасов и ракетного топлива.

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