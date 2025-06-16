В США задержали подозреваемого в охоте на политиков-демократов

Правоохранители потратили почти 48 часов на поиски убийцы.

В США поймали подозреваемого в убийстве члена Палаты представителей штата Миннесота от Демократической партии Мелиссы Хортман и ее мужа. Он уже находится под стражей, сообщает The Independent.

Отмечается, что обвиняемым оказался 57-летний Вэнс Боэлтер. Также он подозревается в покушении на сенатора штата Миннесота от Демократической партии Джона Хоффмана и его жены.

По словам правоохранителей, Боэлтер был вооружен, когда его поймали в сельской местности Грин-Айл вечером 15 июня. Ему предъявлены два обвинения в убийстве второй степени и два обвинения в покушении на убийство второй степени.

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"Лицо зла. После неустанной и целенаправленной работы полиции убийца теперь находится под стражей. Благодаря самоотверженной работе нескольких ведомств, действовавших совместно, а также поддержке со стороны общественности, правосудие стало на шаг ближе", - сказано в заявлении управления шерифа округа Рамси.

В издании добавили, что Боэлтер, вероятно, выдавал себя за полицейского, когда он прибыл в дом сенатора-демократа Джона Хоффмана и его жены. Сперва он постучал в дверь дома жертв, а затем вошел внутрь и сделал несколько выстрелов. Согласно обвинению, первый звонок в службу спасения поступил от детей Хоффманов.

В другой день полицейские прибыли к дому Хортманов. На месте они обнаружили внедорожник Ford с полицейскими огнями и опознали подозреваемого. У входной двери дома правоохранители заметили убитого мужа Мелиссы Хортман, после чего вступили в перестрелку с подозреваемым, когда он скрылся внутри дома.

Внутри внедорожника полицейские обнаружили три автомата АК-47 и 9-миллиметровый пистолет, а также список имен и адресов других государственных чиновников, отметили в издании. Помимо этого были изъяты бронежилет, маска и фальшивый полицейский жетон и еще одно огнестрельное оружие.

В издании рассказали, что Хоффман становится ближе к выздоровлению, восстанавливаясь в больнице. Его жена сообщила журналистам, что им "невероятно повезло".

Всего правоохранители потратили почти 48 часов на поиски Боэлтера, задействовав более 100 агентов по всему штату. Им удалось отследить подозреваемого, после чего он добровольно сдался полиции.

Мотив преступлений не разглашается, но сотрудники правоохранительных органов не исключают политический мотив, так как в списке убийцы были указаны и другие чиновники-демократы, добавили в издании.

Давний друг и сосед Боэлтера рассказал журналистам, что подозреваемый придерживался крайне радикальных взглядов и в последнее время испытывал финансовые проблемы.

Нападения на политиков-демократов в США - что известно

Напомним, что в американском штате Миннесота было совершено два вооруженных нападения на политиков-демократов. В результате погибли два человека, а еще двое получили тяжелые ранения.

Были убиты член Палаты представителей штата Миннесота от Демократической партии Мелисса Хортман и ее муж, а сенатор штата от Демпартии Джон Хоффман и его жена получили огнестрельные ранения.

Правоохранители поделились, что это были два отдельных нападения, совершенных в разных местах - в нескольких километрах друг от друга.

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