Все подробности о смартфоне станут известны до конца июня.

Xiaomi показала, как выглядит новый флагман Redmi K80 Ultra, готовящийся к премьере в ближайшие недели. На глобальный рынок девайс выйдет под названием Xiaomi 15T Pro.

Анонс смартфона не стал неожиданностью, поскольку о его существовании уже было известно. Ранее устройство засветилось в базе данных бенчмарка Geekbench с чипом MediaTek Dimensity 9400 Plus и теперь Xiaomi подтвердила, что новинка будет использовать этот SoC в паре с эффективной системой охлаждения.

Компания опубликовала постеры двух версий: белой и зеленой. В Xiaomi заявляют, что у Redmi K80 Ultra не будет недостатков по части экрана, производительности и других аспектов.

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Redmi K80 Ultra выйдет с процессором Dimensity 9400+ и получит до 16 ГБ оперативной памяти. Другие характеристики: 6,83-дюймовый экран LTPS OLED 1.5K, батарея 7500 мАч с зарядкой мощностью 100 Вт, тройная камера 50 МП и корпус с защитой IP68 – телефон можно будет на время погружать в воду на глубину до 1,5 м.

Вместе с Redmi K80 Ultra показали планшет Redmi K Pad. Он выйдет с экраном IPS диагональю 8,8 дюйма, разрешением 3К и частотой 165 Гц, а также поддержкой 65-ваттной зарядки. Планшет, как и смартфон, будет построен на MediaTek Dimensity 9400+.

Премьера обеих новинок состоится до конца июня. Xiaomi обычно раскрывает дизайн своих устройств еще до презентации.

Ранее появился список глобальных устройств Xiaomi, которые обновятся до HyperOS 2.2. В списке не только смартфоны, но также планшеты.

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