Дизайн Redmi K80 Ultra и Redmi K Pad раскрыт целиком / фото Xiaomi

Xiaomi показала, как выглядит новый флагман Redmi K80 Ultra, готовящийся к премьере в ближайшие недели. На глобальный рынок девайс выйдет под названием Xiaomi 15T Pro.

Анонс смартфона не стал неожиданностью, поскольку о его существовании уже было известно. Ранее устройство засветилось в базе данных бенчмарка Geekbench с чипом MediaTek Dimensity 9400 Plus и теперь Xiaomi подтвердила, что новинка будет использовать этот SoC в паре с эффективной системой охлаждения.

Компания опубликовала постеры двух версий: белой и зеленой. В Xiaomi заявляют, что у Redmi K80 Ultra не будет недостатков по части экрана, производительности и других аспектов.

Видео дня

Фото Redmi K80 Ultra 16 июня 2025
Фото Redmi K80 Ultra 16 июня 2025
Фото Redmi K80 Ultra 16 июня 2025
Фото Redmi K80 Ultra 16 июня 2025
Фото Redmi K80 Ultra 16 июня 2025

Redmi K80 Ultra выйдет с процессором Dimensity 9400+ и получит до 16 ГБ оперативной памяти. Другие характеристики: 6,83-дюймовый экран LTPS OLED 1.5K, батарея 7500 мАч с зарядкой мощностью 100 Вт, тройная камера 50 МП и корпус с защитой IP68 – телефон можно будет на время погружать в воду на глубину до 1,5 м.

Вместе с Redmi K80 Ultra показали планшет Redmi K Pad. Он выйдет с экраном IPS диагональю 8,8 дюйма, разрешением 3К и частотой 165 Гц, а также поддержкой 65-ваттной зарядки. Планшет, как и смартфон, будет построен на MediaTek Dimensity 9400+.

Премьера обеих новинок состоится до конца июня. Xiaomi обычно раскрывает дизайн своих устройств еще до презентации. 

Ранее появился список глобальных устройств Xiaomi, которые обновятся до HyperOS 2.2. В списке не только смартфоны, но также планшеты.

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