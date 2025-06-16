В понедельник, 16 июня, в Киеве будет самый теплый день недели. Уже с 17 числа столбики термометров вновь начнут снижаться. Об этом сообщает Погода УНИАН.
В течение дня будет небольшая облачность, без осадков. Утром столбики термометров покажут +19°, а уже в обед воздух прогреется до +25°.
Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 745-746 миллиметров ртутного столба. Ветер подует с севера, 7-12 м/с.
Погода сегодня - прогноз на 16 июня
Во Львове в понедельник будет ясно. Ночью +10°, днем +25°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +26°.
В Ривне сегодня ожидается практически безоблачная погода, ночью +11°, днем +26°.
В Тернополе 16 июня ночью будет +12°, днем +25°, практически безоблачно.
В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +12°, днем +24°.
В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +9°, днем +27°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +11°, днем +27°, ясно.
В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +13°, днем +26°.
В Виннице сегодня будет +12°...+26°, небольшая облачность.
В Житомире в понедельник ночью будет +13°, днем +24°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+24°, небольшая облачность.
В Черкассах сегодня будет ночью +15°, днем +23°, практически безоблачно.
В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +24°, небольшая облачность, дождь.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +13°...+22°, дождь.
В Одессе 16 июня - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +26°.
В Херсоне в понедельник ночью будет +14°, днем +26°, небольшая облачность, гроза.
В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +27°.
В Запорожье температура ночью +15°, днем +23°, небольшая облачность, дождь.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +13°, а днем +23°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +22°, небольшой дождь.
В Днепре температура ночью будет +14°, днем +22°, небольшая облачность, дождь.
В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +13°...+21°, гроза.
В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +21°, ливень.
В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +22°, возможен дождь с грозой.