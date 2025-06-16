А уже с завтрашнего дня температура снова начнет снижаться.

В понедельник, 16 июня, в Киеве будет самый теплый день недели. Уже с 17 числа столбики термометров вновь начнут снижаться. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В течение дня будет небольшая облачность, без осадков. Утром столбики термометров покажут +19°, а уже в обед воздух прогреется до +25°.

Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 745-746 миллиметров ртутного столба. Ветер подует с севера, 7-12 м/с.

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Погода сегодня - прогноз на 16 июня

Во Львове в понедельник будет ясно. Ночью +10°, днем +25°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +26°.

В Ривне сегодня ожидается практически безоблачная погода, ночью +11°, днем +26°.

В Тернополе 16 июня ночью будет +12°, днем +25°, практически безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +12°, днем +24°.

В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +9°, днем +27°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +11°, днем +27°, ясно.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +13°, днем +26°.

В Виннице сегодня будет +12°...+26°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник ночью будет +13°, днем +24°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+24°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет ночью +15°, днем +23°, практически безоблачно.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +24°, небольшая облачность, дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +13°...+22°, дождь.

В Одессе 16 июня - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +26°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +14°, днем +26°, небольшая облачность, гроза.

В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +27°.

В Запорожье температура ночью +15°, днем +23°, небольшая облачность, дождь.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +13°, а днем +23°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +22°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +22°, небольшая облачность, дождь.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +13°...+21°, гроза.

В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +21°, ливень.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +22°, возможен дождь с грозой.

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