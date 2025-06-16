Власти Саудовской Аравии арестовали Турки аль-Джассера в 2018 году.

В Саудовской Аравии казнили известного саудовского журналиста Турки аль-Джассера. Его обвиняли в государственной измене, сотрудничестве с иностранными структурами, финансировании терроризма и угрозе национальной безопасности и единству. Об этом сообщили в Комитете по защите журналистов (CPJ).

Отмечается, что аль-Джассера арестовали в 2018 году. Власти Саудовской Аравии подозревали, что он распространял обвинения в коррупции в адрес членов королевской семьи при помощи аккаунта в соцсети X.

"Мы возмущены казнью Саудовской Аравией известного журналиста Турки аль-Джассера, который был заключен под стражу на семь лет, потому что режим считал, что он сообщал о предполагаемых случаях коррупции в саудовской королевской семье", - заявил директор программ Комитета по защите журналистов Карлос Мартинес де ла Серна.

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В CPJ напомнили, что аль-Джассер писал материалы про чувствительные темы, включая права женщин в Саудовской Аравии, Арабской весне (серия антиправительственных протестов) и коррупции. Он сотрудничал с ныне закрытой газетой Al-Taqrir.

Во время заключения аль-Джассера лишили доступа к адвокату и не давали общаться со своей семьей, поделились в CPJ. Также известно о том, что он подвергался физическому и психологическому насилию.

В CPJ подчеркнули, что это не первый случай, когда власти Саудовской Аравии преследуют журналистов. Саудовских чиновников обвиняли в слежке за пользователями соцсети X и журналистами, в частности, за колумнистом The Washington Post Джамалем Хашогги, который был убит в саудовском консульстве в Стамбуле в 2018 году.

"Неспособность международного сообщества обеспечить справедливость в деле Джамаля Хашогги не только предала одного журналиста, но и воодушевила фактического правителя страны, наследного принца Мухаммеда бен Салмана, продолжать преследование прессы, и сегодня за это заплатил еще один саудовский журналист", - говорится в заявлении Карлоса Мартинеса де ла Серны.

Украинские журналисты в плену РФ - важные новости

Напомним, что корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк уже более трех лет находится в плену России. Власти РФ утверждают, что его состояние "удовлетворительное".

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец говорил о том, что россияне могут врать о состоянии Хилюка. Он подчеркнул, что вопрос о возвращении корреспондента УНИАН неоднократно поднимался украинской стороной.

УНИАН сообщал, что Хилюка вместе с его отцом россияне похитили в первые дни марта 2022 года во время оккупации части Киевской области. Его отца спустя время отпустили, а Дмитрия незаконно вывезли на территорию России.

Кроме того, коалиция из 45 международных журналистов, возглавляемая французской организацией Forbidden Stories провела масштабное расследование смерти журналистки Виктории Рощиной. Они узнали некоторые подробности о сети тюрем и специальных центров содержания под стражей, в которых удерживают, в частности, украинцев.

Всего журналисты обнаружили 29 мест на оккупированных территориях Украины и в России, в которых россияне подвергали пыткам и издевательствам пленных украинцев.

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