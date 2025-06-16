Макрон заявил, что у России "недостаточно авторитета".

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал идею американского президента Дональда Трампа о том, чтобы российский диктатор Владимир Путин стал посредником в израильско-иранском конфликте.

Как пишет Reuters, во время визита в Гренландию Макрон заявил, что у России недостаточно авторитета для посредничества в кризисе между Израилем и Ираном.

"Я не верю, что Россия, которая сейчас вовлечена в конфликт высокой интенсивности и решила не соблюдать Устав ООН в течение нескольких лет, может быть посредником", - сказал французский президент.

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Он также прокомментировал ситуацию с Гренландией. отметив, что ситуация с островом "является тревожным сигналом для всех европейцев".

"Гренландию нельзя продавать, нельзя захватывать", — сказал он, добавив, что он говорил с Трампом перед своей поездкой и поговорит с ним о Гренландии на саммите G7.

Однако Макрон сказал, что в конечном итоге сомневается, что Соединенные Штаты вторгнутся в Гренландию.

"Я не верю, что в конце концов США, которые являются союзником и другом, когда-либо предпримут что-то агрессивное против другого союзника", — сказал он.

Война Израиля и Ирана - новости

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Путин может стать посредником в конфликте Израиля и Ирана. Также Трамп заявлял, что надеется, что Израилю и Ирану удастся договориться о прекращении огня.

Таукже СМИ писали, что США запретили Израилю убивать Али Хаменеи, который является религиозным лидером и главой государства в Иране. Сообщается, что вето на ликвидацию иранского лидера наложил лично Дональд Трамп.

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