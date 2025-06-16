Жители крупных городов особенно уязвимы к жаре из-за эффекта "городского острова тепла".

Теплеет на планете в течение всего года и наша страна не исключение. Из-за глобального потепления в Украине все чаще говорят о тропических ночах и волнах жары.

В интервью РБК-Украина заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух рассказала, что больше всего температура растет в январе, как было и в этом году. В то же время средняя температура летом тоже выросла.

"Наибольшие изменения наблюдаются в июле и августе. Увеличивается количество жарких дней, растет продолжительность непрерывной жары. Все чаще говорим о тропических ночах: когда минимальная температура ночью превышает 20 градусов тепла", - говорит эксперт.

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Все это, по ее словам, увеличивает тепловую нагрузку на людей и энергетику.

Из-за потепления также увеличивается продолжительность вегетационного периода, что также может быть опасным. В частности в этом году январь был аномально теплым, соответственно растения начали распускаться. А апрель был обычным, с заморозками, которые нанесли большой вред.

Меньше всего, по данным Веры Балабух, температура выросла в мае. И в этом мае мощная адвекция холода была большим риском для сельского хозяйства, потому что вегетация растений началась еще в январе.

"Убытки от заморозков могут быть масштабными. Эти тенденции характерны не только для этого или прошлого года, но и для последних десятилетий", - подчеркнула метеоролог.

По ее словам, еще одна опасность - увеличение продолжительности жаркого периода. Это приводит к повышению смертности. Особенно уязвимы жители крупных городов, где в результате эффекта "городского острова тепла" температура воздуха может быть выше на 5 и более градусов, чем в пригороде.

"Это города-миллионники: Харьков, Киев, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье, Донецк, а также те населенные пункты, где есть массивная застройка без зеленых зон", - сообщила Вера Балабух.

В этом году лето в Украине будет теплым. Температура ожидается на 1-2 градуса выше нормы. В целом сезон будет более засушливым, особенно август и июль.

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