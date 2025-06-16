Рэпер заявил, что "мечтал сделать паузу".

Украинский продюсер и рэпер Потап (настоящее имя - Алексей Потапенко) попал в больницу. В своем Instagram артист опубликовал несколько фото и рассказал, что случилось.

"ОПА. Поворот сюжета. Мечтал сделать паузу - сбылось: скорая, капельницы, больница. Благодарность врачам - я жив!" - отметил он.

Других подробностей Потап не раскрыл.

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Пользователи в комментариях отреагировали по-разному. Многие пожелали скорейшего выздоровления: "Будь здоровым, дорогой наш", "Выздоравливай", "Легенда, живи!", "Наши желания иногда проявляются в неожиданной форме", "Береги себя".

Другие подписчики раскритиковали рэпера за подпись к фото на русском языке:

"А на украинском уже стало тяжело писать. Капельницы мешают", "Свалил, и теперь м**кальский наравне с английским?", "Все, теперь на русском?".

Напомним, ранее Потап заявил, что не считает себя эмигрантом: "Я всю жизнь за свои 20 лет карьеры в основном по полгода проводил за границей, а сейчас просто больше".

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