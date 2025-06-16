Абитуриенты, которые имеют филологический склад ума, могут поступить, в том числе в университет им. Драгоманова, поделился ChatGPT.

Многие молодые люди, которые закончили 9 или 11 классов школы, сейчас могут чувствовать себя растерянными, поскольку нужно определиться, куда двигаться дальше. А для этого нужно знать, какие специальности будут востребованы, а какие - нет.

УНИАН решил посоветовать, что делать, если не знаешь куда поступать, и обратился с вопросами к искусственному интеллекту - ChatGPT на базе модели GPT-4o. Чтобы вступникам было легче определиться, мы решили поделить их на такие категории - абитуриенты с филологическим складом ума или с математическим, школьники, имеющие склонность к музыке, пению, рисованию или актерству.

Куда поступать после 9 класса или 11-го, если есть тяга к филологии

По мнению искусственного интеллекта, абитуриентам с филологическим складом ума подходят такие специальности как филология (например, английская, украинская, немецкая), преподавание литературы и языков, лингвистика и перевод, редакторская деятельность и издательское дело, журналистика.

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Востребованными будут такие специальности:

Лингвистика и перевод.

Журналистика.

Редакторская деятельность и издательское дело.

ChatGPT полагает, что невостребованная специальность - украинская филология, поскольку предполагает ограниченный круг применения, есть перенасыщение рынка такими специалистами, и нет четких карьерных треков.

Вот куда поступать можно после 9 класса:

Гуманитарные лицеи.

Педагогические колледжи (к примеру, в Балтский педагогический профессиональный или Коломыйский педагогический).

После 11 класса абитуриентам ИИ советует поступать в Институт филологии Киевского национального университета им. Т. Шевченко, на факультет иностранных языков или журналистики Львовского национального университета им. И. Франко, на бакалаврские программы по гуманитарным и филологическим направлениям Национального университета "Киево-Могилянская академия", на филологические специальности в университет им. Драгоманова.

Советы от ИИ - на кого пойти учиться после 11 или 9 класса любителям математических наук

ChatGPT полагает, что абитуриентам с математическим складом ума подойдут такие специальности - кибербезопасность, программная инженерия, информатика, математика и прикладная математика, инженерные и технические направления (в том числе мехатроника и робототехника), статистика, экономика, финансы.

Виртуальный помощник считает, что востребованными будут такие специальности:

Программная инженерия.

Кибербезопасность.

Мехатроника и робототехника..

Прикладная математика.

Менее всего затребованной специальностью ChatGPT назвал чистую/теоретическую математику, поскольку она имеет очень узкое применение, в частотности, человек с таким образованием может преподавать в вузе, заниматься научной деятельностью.

ИИ посоветовал на кого можно пойти учиться после 9-го – стоит поступать в техникумы и колледжи IT и технического профиля, колледжи при Киевском политехническом институте, Харьковском политехническом институте, Луцком национальном техническом университете, в Киевский политехнический колледж или Львовский колледж информационных технологий.

Вот куда поступать после 11 советует виртуальный помощник:

В КПИ на факультеты информатики и вычислительной техники, в Институт прикладного системного анализа.

В Харьковский политехнический институт.

Во Львовскую политехнику.

Еще ИИ считает, что стоит пополнить ряды студентов Киевской школы экономики (KSE).

Советы для творческих личностей - куда поступать после 11 класса и 9

По мнению ChatGPT, школьники, у которых есть склонности к творчеству, могут выбирать среди таких специальностей – вокал, музыкальное искусство, инструментальное исполнение, театральное искусство, актерское мастерство, анимация, дизайн, графика, живопись, сценаристика и режиссура.

Востребованными будут такие специальности:

Дизайн.

Анимация и цифровое искусство.

Сценаристика.

Невостребованными специальностями виртуальный помощник назвал музыкальное искусство, вокал, а также инструментальное исполнение (без педагогики или шоу-биза)

После 9 класса можно поступать в музыкальные и художественные колледжи (колледж Киевского института музыки им. Р. Глиера, Львовский музыкальный профессиональный колледж им. С. Людкевича, Днепровский государственный театрально-художественный колледж, в дизайнерские колледжи, к примеру, в Харьковский профессиональный высший художественный колледж).

Вот куда поступать после 11 класса:

В Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. Карпенко-Карого, в котором можно изучить операторское, режиссерское и актерское искусство.

В киевскую Национальную академию изобразительного искусства и архитектуры.

Во Львовскую национальную академию искусств.

В Харьковскую государственную академию культуры.

Еще ИИ посоветовал абитуриентам поступать в Одесскую национальную музыкальную академию им. А. Неждановой.

Напомним, в Украине некоторые студенты могут получить отсрочку от мобилизации. Всеобщая мобилизация студентов в нашей стране не введена.

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