Узнайте, что можно есть во время Петрового поста, а кто и вовсе может не поститься.

16 июня у православных начинается Петров пост 2025, который продлится до 28 июня включительно. В течение этих двух недель верующим нужно отказаться от мяса, яиц и молокосодержащих продуктов. Таким образом мы очищаем тело перед великим праздником Петра и Павла.

Мы рассказали самые важные факты про Петров пост - что можно есть в разные дни недели, что вообще нельзя и какие категории могут не поститься.

Правила питания на Петров пост 2025 - что можно есть

Пищевые ограничения являются наиболее строгими для служителей церкви и духовенства. Для них в определенные дни действует сухоядение - запрет на употребление термически обработанных продуктов (кроме хлеба). В такие даты можно есть лишь фрукты, овощи, сухофрукты. Запрещаются и горячие напитки.

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Для обычных людей правила насчет того, что можно есть в Петров пост, смягчаются. Им запрещено есть лишь продукты животного происхождения, а в будние дни нельзя также пить вино. Однако каждый желающий может перейти на вариант для священнослужителей, чтобы совершить подвиг веры. Нынешний пост является коротким и не строгим, поэтому соблюсти его смогут даже новички. К тому же в июне появляется изобилие фруктов и овощей.

Календарь питания в Петров пост

Каждый день недели имеет свои особенности. В понедельник можно есть термически обработанные блюда, но без добавления подсолнечного масла. В среду и пятницу действует сухоядение, о котором рассказывалось выше. Есть в Петров пост рыбные дни - вторники и четверги. По выходным пост наименее строгий - позволяется добавлять масло в пищу, а также пить вино и есть рыбу.

Мы публикуем на Петров пост 2025 календарь, актуальный для священников и монахов. Мирянам можно есть горячие блюда в течение всего поста, но стоит отказаться от рыбы по понедельникам, средам и пятницам.

Кому можно не поститься

В православии разрешено не придерживаться пищевых ограничений детям, пожилым людям, беременным и кормящим женщинам, а также людям с хроническими болезнями. Пост ни в коем случае не должен вредить здоровью.

Не постить могут люди, которые заняты тяжелым физическим трудом и нуждаются в обильном питании. Это, к примеру, украинские военные. Также традиционно не соблюдают пост путешественники, которые в течение всего поста находятся в дороге.

И хотя для этих категорий нет ограничений в том, что можно есть во время Петрова поста, не стоит забывать о духовных запретах. В течение всех постных дней нельзя грешить, ругаться, гневаться и в целом не сдерживаться в эмоциях. Очищение должно быть не только телесным, а прежде всего духовным.

Ранее мы называли все посты в 2025 году. Впереди нас ждут ещё два - Успенский и Рождественский.

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