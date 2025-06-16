Отмечается, что доллар относительно спокоен, а вот евро резко подскочило.

К середине июня европейская валюта рекордно выросла, достигнув отметки в 48 гривень. В связи с этим украинцы задумались, менять ли евро в доллары, да и выгодно ли продавать сейчас валюту.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии ТСН отметил, что украинцы в нынешних условиях пытаются зарабатывать на традиционных финансовых инструментах. По его словам, сейчас можно покупать доллары, а вот евро как инвестиция таит риски.

При этом глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский рассказал, что самый большой доход сейчас может принести банковское золото.

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"Доходность его за год уже превысила 60%. Но этот денежный инструмент доступен далековато не каждому, потому что экономически целесообразно покупать слитки весом не менее 10 граммов, цена которых – более 45 тысяч гривень за слиток. Причем по правилу: "купил и забыл", - объяснил экономист.

Он указал, что самым популярным способом заработать остается валюта, депозиты и облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Что касается продажи валюты, то доллар пока что лучше не трогать, а вот европейскую валюту, купленную в предыдущие годы по более низкой цене, можно продать.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что прибыль от евро стоит инвестировать в более выгодные гривневые финансовые инструменты – ОВГЗ или краткосрочный депозит на 3-4 месяца.

Курс доллара в Украине - прогноз банкира до 22 июня

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщил, что с начала мая на валютном рынке наблюдается почти одинаковая картина: курсовые изменения происходят в пределах 41,4-41,6 грн/долл., а евро колеблется преимущественно в диапазоне 46,5-47,5 грн. То есть незначительный курсовой рост периодически гасится таким же по своей сути курсовым снижением.

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