В Ирландии сохранилось очень мало свидетельств о римлянах, несмотря на свидетельства контактов с римской Британией и Европой.

Необычайное открытие римского горшка было сделано в форте на мысе Драмана в Ирландии: он стал первым из когда-либо найденных.

Как пишет Interesting Engineering, невероятное появление артефакта в Драмана в графстве Дублин заставило археологов "затаить дыхание от волнения" по словам Кристин Бейкер, сотрудницы по культурному наследию.

Важно, что ранее археологи обнаружили пять или шесть римских артефактов в Ирландии, однако неповрежденный сосуд в таком состоянии сохранности никогда ранее не встречался в стране.

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В Ирландии даже сохранилось очень мало свидетельств о римлянах, несмотря на свидетельства контактов с римской Британией и Европой. Эти недавно обнаруженные доказательства указывают на значительную торговлю между ирландцами и римлянами.

Группа добровольцев под руководством археологов графства раскопала форт, который, как оказалось, демонстрировал необычные особенности в ходе геофизического исследования.

"Римская империя торговала с ирландцами в этом форпосте железного века, но они не построили поселение, что даже необычно. У них, по-видимому, были прочные торговые отношения с Ирландией, что принесло форту мыса Драмана известность в последние годы", - сказано в статье.

С 2017 года Совет графства Фингал проводил обширные раскопки этого места каждое лето после того, как приобрел его за миллион евро. В форте было три близко расположенных земляных вала и рва. В одном, совсем недавно, команда ученых обнаружила фрагменты римских сосудов: они нашли неповрежденный горшок рядом с разбитой амфорой. Поскольку римляне не не интегрировали Ирландию в империю, их артефакты, когда они появляются, вызывают переполох.

Отмечается, что летние раскопки принесли множество замечательных открытий за последние годы. Ирландия была заинтересована в приобретении этих римских товаров из Испании, Галлии, Британии и других стран.

Археологи обнаружили керамику из Бетики на юге Испании и 2000-летний обугленный инжир, который оказался самым древним экзотическим средиземноморским фруктом, найденным в Ирландии. Они также нашли оливковое масло, хлеб из полбы, ювелирные изделия, костяные гребни и игральные кости из рогов и игральные фишки.

По их мнению, ирландские купцы, вероятно, обменивали золото, волкодавов и даже рабов на предметы роскоши, такие как вино, керамика, стекло и экзотические продукты. Но у археологов все еще есть вопросы о мысе форта Драмана. Некоторые считают, что это был римский "военный плацдарм" в кампаниях по завоеванию Британии. Другие подозревают, что это было ирландское поселение, которое активно торговало с римлянами или процветающий торговый центр. В статье сказано:

"Археологи считали, что Ирландия существовала в изолированном темном веке без каких-либо контактов с римским и средиземноморским мирами Однако они, по-видимому, были вовлечены в более крупную торговую сеть, которая простиралась до Галлии. Захватывающе, что ирландцы избегали любого конфликта с римлянами в какой-то момент истории. Казалось, их больше интересовало то, что мог предложить другой".

Отмечается, что ирландия присутствовала, если не была активной, все время, полностью поддерживая завоевание, торгуя с римлянами на этом прибрежном мысе.

Новости археологии

Ранее археологи обнаружили останки трех городов майя в джунглях Петен в Гватемале: они находятся на расстоянии около 5 километров друг от друга и расположены в форме треугольника. Они были заселены в период, который называют "средним доклассическим", произошедшим примерно между 1000 и 400 годами до н. э. Они были заселены примерно до 1100 лет назад, когда многие города майя в регионе рухнули.

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