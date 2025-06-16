Израиль обеспечил себе превосходство в воздухе.

В течение 48 часов после начала войны с Ираном Израиль заявил, что обеспечил себе превосходство в воздухе над западной частью страны, включая Тегеран. Как пишет The Wall Street Journal, это достижение, которое гигантские российские ВВС не смогли обеспечить в Украине за 3,5 года войны. И именно эта неудача является одной из причин, по которой российские войска увязли в позиционной войне, неся огромные потери.

"В случае войны между Россией и Украиной мы видим, что происходит, когда ни одна из сторон не может достичь превосходства в воздухе: тупиковая ситуация и переход к войне на истощение. В случае войны между Израилем и Ираном это дает им неограниченную свободу наносить удары там, где они обладают превосходством в воздухе над отдельными районами Ирана", - сказал отставной генерал-лейтенант ВВС США Дэвид Дептула.

Первоначальные израильские авиаудары наносились с помощью самолетов-невидимок пятого поколения F-35. Теперь, когда большая часть иранской противовоздушной обороны подавлена, в бой вступают более старые боевые самолеты, такие как F-15 и F-16. Израиль также начал сбрасывать управляемые бомбы JDAM и Spice ближнего действия, которые дешевле и гораздо более доступны, чем ракеты.

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Как отмечает WSJ, израильтяне извлекли уроки из неудач России — и успехов Украины — при планировании своей собственной кампании против Ирана.

"Однако, по мнению военных чиновников и аналитиков, наиболее очевидный урок на данный момент заключается в том, что израильские ВВС по своей сути более способны, чем российские, в то время как Украина гораздо лучше Ирана в плане обороны".

В частности, как отмечает британский маршал авиации в отставке Эдвард Стрингер, сложная подготовка и инновации израильских ВВС в сочетании с их интеграцией в разведывательные и кибернетические возможности являются ключевой причиной, по которой израильтяне добились успеха там, где русские потерпели неудачу.

"Все, что есть у русских, — это пилоты. Они готовят этих пилотов для управления летающей артиллерией, и все", — сказал он.

В свою очередь, Иран, как и Украина, не имеет боевых самолетов, способных выжить в воздушном бою с противником. Однако, в отличие от Украины, Тегеран не смог организовать наземную ПВО, которая могла бы значительно затруднить действие вражеских самолетов над его территорией.

Не менее важным был элемент неожиданности

"Благодаря предупреждениям американской разведки о готовящемся российском вторжении, украинское военное командование в феврале 2022 года распределило и скрыло большую часть своих мобильных средств ПВО. После того как несколько российских самолетов были сбиты над украинскими городами, пилотируемые российские самолеты перестали действовать за линией фронта — ситуация, которая сохраняется и по сей день. Чтобы наносить удары по целям в глубине Украины, Россия должна полагаться на ограниченный запас крылатых или баллистических ракет, либо на дроны, которые медленны и имеют ограниченную грузоподъемность", - пишет WSJ.

В отличие от Украины в 2022 году, Иран был застигнут врасплох. Израильские спецназовцы тайно проникли в Иран и в начале кампании уничтожили ключевые объекты иранской противовоздушной обороны с помощью беспилотников ближнего действия. В то же время Израиль смог убить большую часть военного руководства Ирана.

"По сути, то, что Израиль сделал с Ираном, — это то, что Россия хотела сделать с Украиной: они думали, что смогут провести какую-то тайную операцию, проникнуть в украинский режим и обезглавить его. Но оказалось, что украинское общество обладает устойчивостью и его не так легко проникнуть, тогда как в Иране режим настолько непопулярен, что там легко найти людей, которые согласятся сотрудничать с Израилем", — сказал израильский геополитический аналитик Майкл Хоровиц.

Израиль и Украина - новости о войне

Как писал NYT, Украина и Израиль показали, что в современной войне появилось новое мощное оружие - контрабанда дронов. Как отмечает издание, запуск дронов с территории противника заставляет его искать угрозы не только снаружи, но и внутри.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне планируют удары по украинской энергосистеме, при этом они могут быть "менее заметны миру", ведь сейчас больше внимания уделено ситуации на Ближнем Востоке.

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