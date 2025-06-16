Из-за глобального потепления активно тают ледники и это непременно скажется на Украине, ведь система Черного моря связана с системой океанов.

Уже в конце века погода в Харькове может быть такой, как сейчас на юге Украины, а часть нашей страны затопит из-за таяния ледников. Об этом в интервью РБК-Украина рассказала климатолог Вера Балабух.

"Если мы и в дальнейшем будем только увеличивать выбросы парниковых газов, то парниковый эффект будет усиливаться. При таких условиях к 2050 году температура воздуха может вырасти на 2,5 градуса в среднем, а к концу века - на 4 градуса и более", - сообщила она.

Опасность заключается в том, что повышение средней за год температуры на 0,1 градуса приводит к увеличению продолжительности теплого периода на 1 день. Если в среднем температура воздуха увеличиться на 2,5 градуса, то почти на месяц возрастет продолжительность теплого периода. А если на 4,5 градуса - то почти на 50 дней.

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При таких условиях к концу века мы будем иметь совсем другой климат. "Продолжительность зимы сократится до нескольких недель. И, например, в Харькове до конца века могут наблюдаться такие условия, которые сейчас характерны для южных областей Украины", - предупредила эксперт.

Повышение температуры приводит и к таянию ледников, что также скажется на Украине.

"По данным Минприроды, повышение уровня Черного моря может привести к затоплению города Вилково. Одесса тоже может пострадать от этого. Очень много регионов на юге Украины могут быть потеряны из-за эрозии, потому что будут размываться прибрежные территории", - говорит Вера Балабух.

В целом, по ее словам, ожидается, что к 2100 году ситуация в Северном океане может измениться настолько, что будет возможность вплавь перебраться с Европейского континента на Американский через Северный полюс.

Погода в Украине меняется

Все чаще в Украине говорят о тропических ночах и волнах тепла. Особенно от жары страдают жители крупных городов. В Украине это Харьков, Киев, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье, Донецк, а также те населенные пункты, где есть массивная застройка без зеленых зон.

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