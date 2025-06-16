Нынешнее лето ожидается на несколько градусов теплее нормы.

Ближайшие месяцы в Украине будут засушливыми, а в целом лето 2025 года будет жарким. Об этом в интервью РБК-Украина рассказала кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух.

Она уточнила, что детализировано дать прогнозы температуры на сезон, то есть указать, каких именно значений она может достигать, невозможно, потому что они связаны с очень масштабными процессами, которые происходят на всей планете.

"Такие расчеты требуют много ресурсов, потому что надо иметь информацию о состоянии Мирового океана, состояние атмосферы во всей толщине, как они будут меняться, какие процессы будут преобладать", - говорит эксперт.

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По ее данным, такие возможности имеют только мировые прогностические центры, данными которых и пользуется Украина.

"Последние расчеты показывают, что лето у нас будет теплым, средняя температура ожидается выше на 1-2 градуса за норму. Сезон будет более засушливым, особенно август и июль", - сообщила Балабух.

Она добавила, что сейчас говорить о каких-то температурных рекордах нельзя, потому что такие прогнозы делают только на 5 суток.

Ранее Вера Балабух в комментарии Погода УНИАН рассказала, что июль в этом году ожидается теплее нормы. Обычно этот месяц самый жаркий в Украине.

"Кроме того, как правило, именно для июля характерна достаточно высокая активность конвективных явлений. Это грозы, шквалы, град, ливни. Вероятно, что в этом месяце эти процессы также будут достаточно активными", - рассказала Балабух.

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