Периодически в ближайшие дни будет дождить.

На этой неделе жара в Украину не вернется. Только на юге страны в отдельные дни будет до +30°. Периодически будет дождить, а к концу недели по всей стране установится температура в пределах +16°...+25°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Начало недели, 16 июня, будет, пожалуй, самым теплым днем этой недели. В большинстве областей воздух прогреется до +25°...+29°. Только на восток, а также в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях будет +21°...+24° и возможны осадки.

Во вторник, 17 июня, местами в украине покапают небольшие дожди. На западе и в большинстве северных областей температура снизится до +22°...+24°. На востоке и в Сумской области будет +24°...+26°, а в большинстве центральных и южных областей воздух прогреется до +25°...+30°.

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В среду, 18 июня, дожди сместятся на восток и в Сумскую область. Столбики термометров покажут +23°...+26°. На юге Украины, а также на Закарпатье и местами Прикарпатье воздух прогреется до +27°...+28°.

В середине недели, 19 июня, практически по всей украине снова пройдут дожди. Температура при этом снизится до +21°...+25°. На юго-востоке будет +25°...+27°, на юге местами - до +30°.

Перед выходными, 20 июня, дожди останутся на Левобережье, а температура в большинстве областей снизится до +17°...+20°, на юго-востоке будет +21°...+25°.

На выходных, 21 и 22 июня, местами в Украине пройдут небольшие дожди, а температура будет незначительно колебаться. В конце недели столбики термометров покажут +20°...+25°, только на северо-востоке будет островок прохлады +16°...+19°.

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