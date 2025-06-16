У многих туристов пляжный отдых в Европе ассоциируется исключительно с южными направлениями, такими как Греция, Италия, Испания, Португалия или Хорватия.
Однако эксперты крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet уверяют, что хорошо отдохнуть на пляже летом можно и в более северных европейских странах.
В своем свежем рейтинге лучших пляжей Европы команда издания поставила на первое место пляж Хаукланд на Лофотенских островах в холодной Норвегии.
"Пляж Хаукланд – это нечто неземное, с острыми гранитными пиками, возвышающимися над кремовыми песками и сапфировым морем. Вода прохладная, никогда не поднимается выше 15°C – но вам все равно не терпится туда прыгнуть", – пояснили свой выбор эксперты.
Вторая строчка в рейтинге досталась пляжу Кала Голоритце на итальянском острове Сардиния, а третье – Западному пляжу на шотландском острове Бернерей.
20 лучших пляжей Европы в 2025 году
- Пляж Хаукланд, Лофотенские острова, Норвегия.
- Кала Голоритце, остров Сардиния, Италия.
- Западный пляж, остров Бернерей, Шотландия.
- Пляж Паломбаджа, остров Корсика, Франция.
- Пляж Ильетас, остров Форментера, Испания.
- Залив Барафундл, Пембрукшир, Уэльс.
- Пляж Аррифана, Алгарве, Португалия.
- Кала Макарелла, остров Менорка, Испания.
- Пляж Навайо, остров Закинф, Греция.
- Пляж Колл-Байкс, остров Майорка, Испания.
- Остров Поркероль, Лазурный Берег, Франция.
- Раудасандур (Красный пляж), полуостров Вестфирдир, Исландия.
- Прая как Катедрайс, Галисия, Испания.
- Свети-Стефан, Черногория.
- Пляж Лара, Кипр.
- Златни-Рат, остров Брач, Хорватия.
- Пляж Дуэодде, остров Борнхольм, Дания.
- Бухта Ким, графство Мейо, Ирландия.
- Пляж Миртос, остров Кефалиния, Греция.
- Пляж Конильи, остров Сицилия, Италия.
Пляжный отдых 2025
Как сообщал УНИАН, ранее тревел-эксперты издания Travel Off Path назвали три малоизвестных пляжных направления Европы, которые стоит посетить этим летом – эти города в Болгарии, Италии и Греции менее переполненные и более бюджетные.
В свою очередь эксперты туристического портала Which? Travel определили пять лучших прибрежных городов Средиземноморского региона, где можно относительно дешево отдохнуть.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Более 10 часов солнечного света в день: назван самый теплый пляж в Европе
- На Майорке ввели новые жесткие запреты для туристов – карать будут штрафами и даже арестами
- Кипр объявил войну любителям заранее занимать места на пляжах
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.