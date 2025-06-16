Возглавил рейтинг живописный пляж Хаукланд на Лофотенских островах в Норвегии.

У многих туристов пляжный отдых в Европе ассоциируется исключительно с южными направлениями, такими как Греция, Италия, Испания, Португалия или Хорватия.

Однако эксперты крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet уверяют, что хорошо отдохнуть на пляже летом можно и в более северных европейских странах.

В своем свежем рейтинге лучших пляжей Европы команда издания поставила на первое место пляж Хаукланд на Лофотенских островах в холодной Норвегии.

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"Пляж Хаукланд – это нечто неземное, с острыми гранитными пиками, возвышающимися над кремовыми песками и сапфировым морем. Вода прохладная, никогда не поднимается выше 15°C – но вам все равно не терпится туда прыгнуть", – пояснили свой выбор эксперты.

Вторая строчка в рейтинге досталась пляжу Кала Голоритце на итальянском острове Сардиния, а третье – Западному пляжу на шотландском острове Бернерей.

20 лучших пляжей Европы в 2025 году

Пляж Хаукланд, Лофотенские острова, Норвегия. Кала Голоритце, остров Сардиния, Италия. Западный пляж, остров Бернерей, Шотландия. Пляж Паломбаджа, остров Корсика, Франция. Пляж Ильетас, остров Форментера, Испания. Залив Барафундл, Пембрукшир, Уэльс. Пляж Аррифана, Алгарве, Португалия. Кала Макарелла, остров Менорка, Испания. Пляж Навайо, остров Закинф, Греция. Пляж Колл-Байкс, остров Майорка, Испания. Остров Поркероль, Лазурный Берег, Франция. Раудасандур (Красный пляж), полуостров Вестфирдир, Исландия. Прая как Катедрайс, Галисия, Испания. Свети-Стефан, Черногория. Пляж Лара, Кипр. Златни-Рат, остров Брач, Хорватия. Пляж Дуэодде, остров Борнхольм, Дания. Бухта Ким, графство Мейо, Ирландия. Пляж Миртос, остров Кефалиния, Греция. Пляж Конильи, остров Сицилия, Италия.

Пляжный отдых 2025

Как сообщал УНИАН, ранее тревел-эксперты издания Travel Off Path назвали три малоизвестных пляжных направления Европы, которые стоит посетить этим летом – эти города в Болгарии, Италии и Греции менее переполненные и более бюджетные.

В свою очередь эксперты туристического портала Which? Travel определили пять лучших прибрежных городов Средиземноморского региона, где можно относительно дешево отдохнуть.

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