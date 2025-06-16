Этой ночью российский ударный дрон упал посреди частного сектора на Русановских садах в Днепровском районе.

В Киеве два человека пострадали в результате ночной атаки российских оккупантов. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко в Telegram.

"В столице двое пострадавших в результате ночной атаки врага. Один из них находится в больнице. Женщина же, которую тоже ночью госпитализировали медики, сейчас - на амбулаторном лечении", - отметил мэр.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко проинформировал также, что этой ночью российский ударный дрон упал посреди частного сектора на Русановских садах в Днепровском районе.

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"На месте падения - воронка. Чудом удалось избежать значительных повреждений и жертв. Кроме этого, в результате атаки повреждены торговые павильоны в Дарницком районе. Но россияне снова скажут, что это военные цели. Сейчас также фиксируем обломки сбитых вражеских дронов на нескольких локациях, в частности в Днепровском районе. На месте уже отработали службы", - заявил он.

Всего, по данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 16 июня (с 21.00 15 июня) противник атаковал нашу страну 138-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово - РФ. Основное направление удара - Донецкая область.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной обезврежено 125 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке, юге и в центре страны. 84 - сбиты огневыми средствами поражения, 41 - локально потеряны/подавлены РЭБ. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, места падения сбитых (обломки) - в 8 локациях", - говорится в сообщении.

Атака РФ 16 июня

Как сообщал УНИАН, в ночь на понедельник, 16 июня, Украина снова оказалась под российской дроновой атакой, в Киеве раздавались взрывы и работали силы противовоздушной обороны.

В Киевской областной военной администрации сообщили о повреждении частного дома и хозяйственных построек в Обуховском районе. 60-летний мужчина получил резаные раны руки и лица, ему оказали медицинскую помощь на месте.

Ударные беспилотники также были на Харьковщине, Полтавщине, Днепропетровщине, Черкасщине, Черниговщине, севере и юге Житомирщины и на севере Винницкой области.

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