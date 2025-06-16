Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,67 грн, а евро - 48,31 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 16 июня, снизился на 3 копейки и составляет 41,65 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 48,25 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,05 гривни, а евро - по курсу 47,25 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник остался неизменным - 41,67 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 16 июня, также не изменился и составляет 48,31 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил на 16 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 41,45 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте НБУ, относительно европейской валюты гривна значительно усилила позиции. Официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 47,69 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 39 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня подешевел на 3 копейки и в среднем составляет 41,70 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно по среднему курсу 41,15 гривни за доллар.

В то же время средний курс евро к гривне подорожал на 2 копейки и составляет 48,30 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 47,60 гривни за евро.

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