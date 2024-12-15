По словам эксперта, некоторые военнообязанные до 4 февраля 2025 года должны пройти повторную ВВК.

В Украине есть несколько оснований, чтобы человеку назначили пройти военно-врачебную комиссию. Об этом рассказала основательница ОО "Адвокаты для военнослужащих" Евгения Рябека в интервью "Новинарне".

В частности ВВК могут назначить для определения причинной связи между ранением, контузией или болезнью и службой в армии. Также ВВК назначают для определения годности к службе после лечения. Речь идет о ранениях, болезнях, контузии или увечьях.

Также военно-врачебную комиссию проводят, когда во время лечения были выявлены заболевания, которые обусловливают непригодность к службе, или это произошло в результате травм. Если серьезных проблем со здоровьем нет, то ВВК не назначают. В то же время уже лечащий врач определяет, изменилось ли состояние здоровья человека.

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Кроме того, ВВК действует для определения потребности в продлении больничного, ее определяет лечащий врач, а направляет на ВВК глава медучреждения.

"Любой человек, который проходит военную службу и имеет проблемы со здоровьем, должен обратиться с рапортом к командиру и просить о прохождении ВВК. Командир или начальник медицинской службы части регистрирует военнослужащего в электронной очереди и формирует направление. Если же это ранение, то случай экстренный, то есть человека с направлением от командира части доставляют в больницу", - объяснила Евгения Рябека.

Также проводится ВВК для того, чтобы определить статус бывших "ограниченно годных". Речь идет о мужчинах, которые до подписания изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" от 4 апреля 2024 года имели заключение ВВК "ограниченно годный".

Отмечается, что до 4 февраля 2025 года такие люди должны пройти повторную ВВК, которая определит, могут ли они служить в армии. По словам адвоката, без перепрохождения ВВК их не должны мобилизовать, ведь непонятно, где и на какой должности человек может служить в ВСУ.

"Мы советуем пройти заранее все врачебные обследования. Иметь при себе все выводы, диагнозы, справки, чтобы иметь больше шансов на справедливое заключение", - подчеркнула она.

Эксперт добавила, если военный попал на службу без прохождения военно-врачебной комиссии, то он должен написать рапорт на имя командира, чтобы ему назначили эту комиссию. Такую процедуру можно сделать и онлайн.

В свою очередь если командир игнорирует рапорт, тогда следует обратиться с жалобой на горячую линию Минобороны по телефону 1512, на этом этапе привлекаются и адвокаты.

Также ВВК действует перед мобилизацией или приемом на срочную службу, добавила Рябека.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее представитель ТЦК рассказала, когда подготовка военнообязанного не нужна. По ее словам, если человек, подписавший контракт на военную службу, менее 10 лет назад проходил срочную службу или участвовал в АТО/ООС, то он напрямую отправляется в часть, которую для себя выбрал.

В то же время британский военный эксперт Фрэнк Ледвидж объяснил, почему снижение мобилизационного возраста в Украине является плохой идеей. По его словам, даже если бы Украина призвала сейчас всех, кого хочет, она не сможет все равно количеством победить Россию.

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