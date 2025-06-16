Суд вынес решение, позволяющее украинским беженцам жить в США под временной защитой и получать разрешения на работу.

В феврале 2025 года США приостановили обработку заявлений на иммиграцию, включая участников программы Uniting for Ukraine (U4U). Однако недавно суд вынес решение, позволяющее украинским беженцам жить в США под временной защитой и получать разрешения на работу, пишет Forbes.

В чем была проблема – и что изменилось

В феврале 2025 года США приостановили обработку заявлений на иммиграцию, включая участников U4U. Это означало:

никаких разрешений на работу

никакого предоставления убежища

никаких решений о временном статусе защиты (TPS)

никаких грин-карт

"Это оставило более 187 000 украинских беженцев в опасном правовом тупике. Многие не смогли продлить документы или продолжить работу — некоторые даже были подвергнуты процедуре депортации", - пишет Forbes.

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Однако 28 мая федеральный суд США постановил, что эта заморозка незаконна и приказал Министерству внутренней безопасности (DHS) возобновить обработку заявлений. 9 июня Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) выпустила внутренние инструкции, в которых сотрудникам было сказано возобновить работу над накопившимися делами.

По данным Forbes, были одобрены более 236 000 спонсорских заявок для U4U и более 187 000 украинцев прибыли в США по программе.

По оценкам, 103 700 украинцев имеют право на повторную регистрацию временного статуса защиты, еЕще десятки тысяч находятся в ожидании заявлений на получение убежища или грин-карты.

С решением суда украинцы в США могут подать заявку на:

разрешения на работу (новые и продленные)

временный статус защиты (TPS)

убежище

повторное временное гуманитарное разрешение на въезд (для продления срока пребывания)

грин-карты (изменение статуса)

Заявки будут рассмотрены после дополнительной проверки на безопасность. Ранее отмененные собеседования теперь могут быть перенесены.

В то же время радоваться пока рано, отмечает издание.

Правительство может подать апелляцию, что может отсрочить или отменить решение. Также продолжаются задержки в обработке заявлений, при том, что даже до заморозки время ожидания было долгим. Также Миграционная служба пока не делала официального публичного заявления об изменениях.

Миграционная политика Трампа

Как писал УНИАН, из-за Трампа студенты из Украины могут потерять право на обучение в Гарварде. Около 20 украинских студентов уже оказались в сложном положении. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм распорядилась прекратить действие сертификата Гарварда, позволяющего проводить обмен студентами.

В начале июня Трамп подписал указ, который действительно запрещает въезд гражданам 12 государств. а позже стало известно, что Администрация Трампа рассматривает возможность для значительного расширения этого списка.

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